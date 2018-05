Nellinger verfolgt nach Unfall einen Flüchtingen

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht. Ein Kurierfahrer hat am Samstagmittag ein geparktes Auto in Nellingen erheblich beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Um 12.05 Uhr befand sich der Fahrer eines weißen Transporters der Marke Ford in der Sonnenbergstraße in Nellingen.

Wendemannöver missglückt

Nachdem er sich laut Polizei wohl verfahren hatte, wollte er den Kastenwagen wenden. Dazu fuhr er in die Schulstraße ein und stieß rückwärts in die Sonnenbergstraße. Bei dem Wendemanöver fuhr er laut Mitteilung rückwärts gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Daimler-Benz. Dieser wurde dabei erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf 3500 Euro geschätzt. Der Fahrer sei kurz ausgestiegen und habe den Schaden betrachtet. Anschließend, so heißt es in der Polizeimeldung weiter, fuhr er jedoch davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Anwohner beobachtet Unfall und reagiert

Ein Anwohner beobachtete den Unfall. Er alarmierte die Polizei und machte sich auf die Suche nach dem Unfallverursacher. Er fand den weißen Kastenwagen kurze Zeit später im Ortsgebiet Nellingen im Bereich Schießwiesenweg und fotografierte es samt Unfallspuren. Danach ging der aufmerksame Zeuge zurück zur Unfallstelle, um die eintreffenden Beamten des Polizeireviers Ulm-Mitte zu informieren. In der Zwischenzeit konnte der Unfallverursacher erneut weiterfahren. Höchstwahrscheinlich handelt es sich um einen Paketservice oder sonstigen Lieferdienst.