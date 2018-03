Nellinger sprechen über Breitband und Feuerwehr

Internet ist in vielen Lebens- und auch Arbeitsbereichen wichtig, so der Nellinger Bürgermeister Franko Kopp (parteilos). Deswegen möchte die Gemeinde – wie andere Kommunen auch – den Ausbau der Breitbandversorgung fokussieren. 44 Grundstücke im Gewerbegebiet Nellingen und die Ortschaft Oppingen sollen angeschlossen werden. Dann wird laut Kopp mit einer Geschwindigkeit von 50 MBits gerechnet. Das Vorhaben erstrecke sich bereits über mehrere Jahre. Als Projektförderung gibt es seitens des Landes einen Zuschuss von 446 000 Euro.

Jüngst hatte die Gemeinde zu einer Informationsveranstaltung hinsichtlich des Projektablaufes eingeladen – und zwar die Anlieger der betroffenen Gewerbegebiete Breiter Dorn, Amstetter Straße, Am Gegenbucher Steig sowie Oppinger Grund I und II. Mit von der Partie waren auch das Büro Geo Data sowie das Ingenieurbüro Wassermüller und die Net-Com BW. In der anstehenden Gemeinderatssitzung am Montag, 26. Februar, soll die Breitbankonzeption Nellingen noch einmal Thema sein. Ab 19 Uhr sprechen die Gremiumsmitglieder im Rathaus über die Inhalte des Förderantrages, die Aktivitäten des Landkreises und die Backbone-Umplanung.

Außerdem steht der Feuerwehrbedarfsplan Nellingens für die Jahre 2018 bis 2024 auf der Tagesordnung. Die Zuständigkeit der Nellinger Wehr für den Autobahnbereich wirkt sich auf die Planungen ebenfalls aus. Die Kommune sei hinsichtlich weiterer Abstimmungen mit anderen Gemeinden in Kontakt. Laut dem Nellinger Bürgermeister Franko Kopp ist im Plan auch die Anschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF) 20 vorgesehen – voraussichtlich im Jahr 2020.

Thematisiert wird in der Sitzung des Gemeinderates das Seniorenzentrum in Nellingen. Die Trägerschaft übernehme die Arbeiterwohlfahrt (AWO). Die Mitglieder des politischen Gremiums werden über die Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Gebiet „Seniorenzentrum“ beraten.

Zudem steht die Einberufung einer Jagdgenossenschaftsversammlung in Oppingen auf der Tagesordnung der Räte. Der Ortschaftsrat Oppingen hat Termin und Tagesordnung vorgeschlagen; die Mitglieder des Nellinger Gemeinderates werden über diese beschließen.

Weitere Themen der Sitzung sind das Landessanierungsprogramm sowie Baugesuche. Die Mitglieder des Gemeinderates tagen öffentlich. So ist auf der Tagesordnung auch eine Bürgerfragestunde notiert.