Nellinger spenden 91 128 Euro für die Kirchenrenovierung

Sandra Baier ist seit fünf Jahren Pfarrerin in Nellingen und mächtig stolz auf die Einwohner und Kirchengemeinde. Ein wichtiges Ziel ist erreicht: Die benötigte Spendensumme für die Renovierung der Andreaskirche ist gesammelt. Die Nellinger trugen insgesamt 91 128 Euro bei.

Eigentlich ist Baier derzeit in Elternzeit. „Seit August. Aber das ist sozusagen mein Ehrenamt“, sagt sie. Das Renovierungsprojekt habe schon in ihrer Stellenausschreibung vor fünf Jahren in der Beschreibung gestanden. Jetzt komme es zur Umsetzung.

Der Andreaskirche in Nellingen steht eine Außenrenovierung bevor. „Aufgrund der Feuchtigkeit in der Kirche“, erklärt Baier. Dass diese hohe Feuchtigkeit vorherrsche, zeige sich auch an der Orgel, die im Jahr 1999 – auch durch Spenden – angeschafft werden konnte und auch schon befallen sei. Der Putz an der Kirche blättert ab. Das ist deutlich zu erkennen.

Vorgesehen ist, dass eine Drainage rund um die Kirche verlegt wird. Außen herum müsse also eine komplette Umgrabung stattfinden. Dann werden Teile des Putzes abgenommen. Die Kirche als auch der beschädigte Kirchturm werden neu gestrichen. „Wenn dann das Gerüst schon steht, wird auch gleich auf Dinge wie Blitzschutz und die Regenrinne geachtet. Es soll eine Kontrolle stattfinden“, zeigt die Pfarrerin auf. Auch hinsichtlich des Dachstuhl-Zustandes werde geschaut. „Dann wünschen wir uns noch einen barrierefreien Zugang zur Kirche“, verdeutlicht Baier. Heißt: Das Gefälle hin zur Kirche wird angehoben, um vorne einen ebenerdigen Eingang zu schaffen. Derzeit sind dort noch mehrere Stufen vorhanden.

2015 gab es die so genannte Bauschau. Der Oberkirchenrat war mit von der Partie. Gemeinsam wurde eruiert, welche Maßnahmen an der Andreaskirche notwendig werden. „Dann haben wir es im Kirchengemeinderat besprochen und daraufhin auch einen fachkundigen Bauausschuss gegründet“, erzählt die Nellinger Pfarrerin, die gebürtig aus Wiesensteig kommt. Dem Bauausschuss gehören vier Personen, dem Kirchengemeinderat insgesamt sieben gewählte Vertreter an. Hinzu kommen dann noch die Pfarrerin und die Kirchenpflegerin in Person von Marianne Schneider.

Viele Besichtigungstermine folgten. „Der fachkundige Kirchenrenovierer, der Architekt Raimund Stolz aus Lonsee-Luizhausen, konnte gewonnen werden“, berichtet Baier. Während der Architekt alles Bauliche kläre, sei es die Aufgabe der Kirchengemeinde gewesen, die Gelder für das Vorhaben aufzubringen. Neben Erspartem und Zuschüssen blieb eine geschätzte Summe von 87 000 Euro übrig, die durch Spenden gesammelt werden musste. „Wir stehen jetzt bei 91 128 Euro“, freut sich die 33-jährige Pfarrerin. Das Spendenziel sei so zunächst erreicht. Baier: „Es handelt sich bisher nur um geschätzte Kosten. Jeder, der schon einmal gebaut hat, weiß, dass sich eine Summe schnell ändern kann.“ 50 000 Euro gingen an privaten Spenden ein, 11 000 Euro von Institutionen, Firmen und der Gemeinde, 6000 Euro aus den kirchlichen Opferspenden und 23 000 Euro aus Aktionen des Kirchengemeinderates.

Derzeit wartet die Pfarrerin auf die Genehmigung des Denkmalamtes und des Oberkirchenrates. Sobald dort grünes Licht gegeben wird, können die Gewerke ausgeschrieben und in einer Sitzung des Kirchengemeinderates bestimmt werden. Baubeginn soll am 2. Mai sein. „Am 30. April sind nämlich noch die Konfirmationen. Da soll noch kein Gerüst stehen. Doch danach kann es losgehen“, zeigt die Nellinger Pfarrerin auf. Dass es „tatsächlich los gehen kann“, sei der Bevölkerung, den Firmen, Institutionen und den Aktionen des Kirchengemeinderates zu verdanken.

„Sowohl die Kirchengemeinde als auch Vereine und Firmen haben sich beteiligt. Alle gemeinsam zeigten, dass wir Kirche sind und die Kirche im Ort erhalten bleiben soll“, freut sich die 33-Jährige. Baier fügt an: „Das fand ich einfach toll.“ Ein besonders großes Lob habe zudem die Kirchenpflegerin Marianne Schneider verdient: „Sie kümmerte sich rührig um das Vorhaben, die ganze Abwicklung und hat immer wieder Leute darauf angesprochen. Sie hat einen großen Anteil am Erfolg“, dankt Sandra Baier. So auch die Mitglieder des Kirchengemeinderates, die sehr gefordert wurden. Konzerte in der Winterzeit, Weihnachtsmarkt, Kirchencafés, ein großes Gemeindefest mit Projektvorstellung oder auch der Jakobi-Markt: Durch all das ehrenamtliche Engagement sei erreicht worden, dass die benötigte Spendensumme so auch noch vor Baubeginn gesammelt werden konnte. Auch die Oppinger Einwohner hätten mitgeholfen.

„Außerdem haben sich jetzt auch schon Freiwillige gefunden, die bei der Renovierung ehrenamtlich helfen – zum Beispiel bei der Beseitigung von Pflanzen oder auch dem Entnehmen von Steinen“, zeigt Sandra Baier den großen Einsatz der Nellinger auf.

Zwei Bauabschnitte geplant

Die Renovierung ist zunächst in zwei Bauabschnitten geplant. Die Drainage mit den entsprechenden Erdarbeiten soll in diesem Jahr bis zum Jahresende geschehen. Im kommenden Jahr geht es dann mit dem beschädigten Turm, dem Putz und der Kirchenmauer weiter. „Ich freue mich, wenn es jetzt los geht“, sagt Baier. Das Sammeln der Spenden sei für sie keine „Arbeit“ gewesen. „Die Gemeinde wurde belebt. Für mich hat sich vieles vernetzt und verquickt“, sagt die Pfarrerin.

Ausruhen sei nun aber definitiv nicht das Motto. Für den 10. März ist ab 18 Uhr in der Andreaskirche in Nellingen ein Gospelkonzert geplant. Das Konzert ist dann Ergebnis aus der Gründung eines Projektchores mit der Sängerin Siyou Isabelle Ngnoubamdjum, der in Nellingen im März beginnt und bereits voll besetzt ist. Außerdem nimmt die Kirchengemeinde am Tag des offenen Betriebes am 22. April teil. Geplant ist um 9.30 Uhr ein gemeinsamer Gottesdienst in der Sporthalle, dann folgt ein Sponsorenlauf – ebenfalls zugunsten der Andreaskirche.