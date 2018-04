Nellinger schätzen die Vereinsaktivitäten vor Ort

Große Begeisterung nach dem Tag des offenen Betriebes am Sonntag in Nellingen: „Wir sind mehr als zufrieden“, sagt Herbert Bühler, der Vorsitzende der Wirtschaftsvereinigung. Wie die Stimmung bei den Gewerbetreibenden, den Vereinen und den Gästen in Nellingen gewesen sei, habe sich den ganzen Tag lang abgezeichnet. „Bürgermeister Franko Kopp und ich waren bei den verschiedenen Stationen und haben immer nur positive Resonanz bekommen“, freut sich Bühler. Das werde schon mal als gutes Zeichnen gewertet. „Wir starten aber auch noch eine Mailabfrage“, zeigt der Vorsitzende der Wirtschaftsvereinigung auf. Darin werden alle Beteiligten am Tag des offenen Betriebes um ihre Meinung gebeten. Sind die Mitglieder zufrieden? Ist der drei-Jahres-Rhythmus für die Veranstaltung weiter vertretbar? Solche Fragen würden beantwortet und dann eine Tendenz gegeben.

Keine Komplikationen

Fest steht für Bühler aber: „Die ganze Veranstaltung ist ohne Komplikationen abgelaufen.“ Außerdem lobt Herbert Bühler die Einbindung der Vereine in das Geschehen. Deswegen ist sein Fazit auch klar: „Es war eine rundum gelungene Veranstaltung.“

Nicht nur in der Sporthalle waren Betriebe vertreten, sondern die Unternehmen vor Ort hatten ihre Türen geöffnet, um Interessierten Einblicke in Produktion und Produkte zu geben. Das kam bei den Gästen gut an. So manch einer staunte beispielsweise über die filigrane Arbeit der Schreinerei Hof in Oppingen. Hinzu kamen dann die Angebote der Vereine. Das Heimatmuseum hatte geöffnet und lockte mit den unterschiedlichsten Exponaten aus der Geschichte der Kommune. Beim Reitverein Nellingen duftete es nicht nur nach Pferd, sondern auch nach frisch gebackenen Waffeln. Nach dem Ritt auf den Pferden stärkten sich die Jüngsten der Gemeinde dann mit den Backwaren.

Sportlich ging es in der oberen Etage der Sporthalle zu. Die Mitglieder des hiesigen Schützenvereins hatten zum Schießen mit dem Lasergewehr eingeladen. Ramona Ziegler und Holger Walthelm gaben Hilfestellungen. „Wir wollen damit Jugendliche erreichen und für den Sport begeistern“, sagt Walthelm, legt an, zielt und zeigt den Interessierten somit, wie es geht.

Was Engagement bedeutet, zeigten 28 Teilnehmer beim Sponsorenlauf für die Renovierung der Andreaskirche in Nellingen. Das erlaufene Ergebnis in Form der Sponsorengelder steht noch aus.

Stärken und Schwächen

In der Festhalle gab es eine Menge Informationen. Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) stellte ihre Pläne für das geplante Seniorenzentrum an der Römerstraße vor. Die Gemeinde selbst gab Infos zu den Themen Breitbandversorgung, Gewerbegebiet, dem Bahnhof Merklingen und dem Landessanierungsprogramm. Mit von der Partie war auch die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung. Einwohner konnten auf roten und grünen Karten notieren, wo sie Stärken und Schwächen der Kommune sehen. Schlechter Zustand der Fußgängerweg, das Parkplatzangebot in der Ortsmitte, zu wenige Hecken, der Sammelplatz für Grüngut oder auch der Flächenfraß zählten zu Kritikpunkten. Positiv sahen die Nellinger die Gestaltung des Rathaus-Umfeldes, die Reithalle sowie Mountainbike-Strecke sowie Festhalle und Sportzentrum. Außerdem zeigten sie sich stolz, eine gute Vereinsaktivität zu haben.