Nellinger rücken zu 22 Einsätzen aus

Die Freiwillige Feuerwehr Nellingen zählt derzeit 50 Aktive. Im vergangenen Jahr rückten die ehrenamtlichen Rettungskräfte zu insgesamt 22 Einsätzen aus. Abteilungskommandant Christian Bühler ließ diese bei der Hauptversammlung am Samstagabend noch einmal Revue passieren und zeigte damit deutlich auf: Die Hilfeleistungen der Feuerwehr und damit auch der Anspruch an die Einsatzkräfte sind vielfältig geworden.

So kämpften die Feuerwehrmänner gegen einen im Vollbrand stehenden Pferdestall mitsamt Garage, die nach der Entzündung von gelagertem Material Feuer fingen. Außerdem rückten die Einsatzkräfte zu einer Überlandhilfe beim Brand im Januar bei der Firma Kneer in Westerheim aus. Das Vorhalten der so wichtigen Atemschutzgeräteträger konnte damit gewährleistet werden. Außerdem gab es Einsätze bei Unfällen auf der Autobahn 8, Kaminbrände, mehrere Rauchentwicklungen auf dem Grüngutplatz, Ölspuren, Verkehrsunfälle, ausgelöste Brandmeldeanlagen wie jene im Alb Inn in Merklingen und auch eine Tierrettung.

Zwölf Übungen gefahren

Um diese Vielfalt der Einsatzarten bewältigen zu können, bedarf es der Übung und Fortbildung. Im vergangenen Jahr standen insgesamt zwölf Übungen im Programm der Nellinger Wehr. Erste Hilfe, Reanimation, Technische Hilfeleistung, Verkehrssicherung, Funkübungen, Gebäudekunde sowie der Einsatz der neuen Wärmebildkamera, Gefahrgut und Personenrettung waren darunter. Traditionell fährt die Nellinger Wehr eine 1.-Mai-Übung sowie eine Hauptübung. Letztere fand mit der Oppinger Abteilung im Kindergarten in Nellingen im November 2017 statt.

Autobahn 8 beschäftigt

Aus den Erfahrungen seien auch Themen hervorgegangen, die die Wehr beschäftigen. Diese zeigte Kommandant Andreas Lehner auf. Zum einen gehe es seit längerem um die Einsatzplanung auf der Autobahn. „Diese Einsätze werden generell befürwortetet. Das Thema soll weiter vorangetrieben werden“, sagte Lehner. Zudem beschäftigt der Feuerwehrbedarfsplan, der seit Anfang 2017 erarbeitet wird und kurz vor dem Abschluss steht. In der Sitzung des Gemeinderates am Montag, 26. Februar, wird dieser vorgestellt und besprochen.

Fest eingeplant ist zudem die Beschaffung neuer Helme von der Marke Rosenbauer.

Neue im aktiven Dienst

In der Hauptversammlung konnten vier Mitglieder neu in den aktiven Dienst aufgenommen werden. Georg Höpper, David Gienger, Stephen Haselberger und Nico Skiba wechseln von der Jugendfeuerwehr und wurden zu Feuerwehrmännern befördert. Unter Applaus und anerkennenden Worten erhielten sie ihre Schulterklappen und besiegelten den Eintritt mit Handschlag. Ab dem 17. Lebensjahr ist der Eintritt in die aktive Wehr möglich. Bei der Feuerwehr zu sein, heiße nicht nur, an Übungen teilzunehmen, es bedeute, sich zu verpflichten, meinte Christian Bühler. Den so wichtigen Grundstock hätten die jungen Feuerwehrmänner aus ihrer Teilnahme bei der Jugendfeuerwehr erhalten. Diese zählte zum 31. Dezember 2017 insgesamt 17 Mitglieder. 26 Treffen gab es im vergangenen Jahr. Darunter auch 13 Übungsabende. Erste Hilfe, Funkübungen, Löschangriff, Technische Hilfeleistung oder Pumpenkunde waren Themen, die beschäftigten. Zudem gab es fünf Freizeitabende. Die Jugendliche grillten oder spielten zusammen Fußball, organisierten die Cubar-Night und renovierten den Jugendfeuerwehrraum.

Bürgermeister zollt Respekt

„Nicht nur Sprüche klopfen, sondern üben. Dem gebührt Respekt“, meinte der Nellinger Bürgermeister Franko Kopp (parteilos). Den freiwilligen Helfern gab er ein großes Dankeschön für den erheblichen Zeitaufwand im Dienst der Allgemeinheit weiter und lobte die altersübergreifenden Strukturen. „Es ist eine sehr gute örtliche Einrichtung. Uns liegt daran, die Wehr auch gut auszustatten“, sagte Kopp. Doch Wünsche müssten auch finanziert werden, meinte das Gemeindeoberhaupt mit Blick auf den Feuerwehrbedarfsplan. Außerdem regte er eine gemeindeübergreifende Zusammenarbeit an – beispielsweise wenn es um die Einsätze auf der Autobahn geht.

Neuer Schriftführer und Kassierer

Auf der Tagesordnung standen auch Wahlen. Nach zehn Jahren, also zwei Amtsperioden, stellten der Schriftführer Jochen Ströhle und der Kassierer Michael Ziegler ihre Posten zur Verfügung. „Beide waren immer engagiert und man konnte sich immer auf sie verlassen“, dankte Bühler. Per geheimer Wahl wurde dann Kai Ascher einstimmig zum Kassierer bestimmt. 42 Stimmberechtigte wählten den neuen Schriftführer Christian Meier mit 41 Ja-Stimmen und einer Enthaltung. Auch im Abteilungsausschuss gab es Veränderungen. Während Christian Strübel, Alexander Ströhle und Michael Münz erneut in diesem wirken wollten, war es Andreas Schlaiß, der sein Amt zur Verfügung stellte. Als seinen Nachfolger wählte die Versammlung Dominic Scheible. In einem Schlusswort dankte Abteilungskommandant Christian Bühler allen Feuerwehrmitgliedern für das große Engagement sowie der Gemeindeverwaltung für die gute Zusammenarbeit.