Nellinger Kinderchöre führen Ostermusical auf

Applaus tönt durch die Andreaskirche in Nellingen. Dort haben die jungen Sänger der Nellinger Kinderchöre am Donnerstagabend sozusagen eine Generalprobe vor der anstehenden Aufführung des Ostermusicals am Samstag, 6. April, ab 17 Uhr im hiesigen Gotteshaus. Viele Augenpaare sind auf die Jüngsten gerichtet – von Eltern, Großeltern und Senioren des vorangegangenen Treffs im Gemeindehaus.

Singen und hüpfen

„Jetzt kommt die Osterzeit“ singen die Kinder und hüpfen freudig vor dem Altar auf und ab. Sie erzählen mit Hilfe einer Moderation die Geschichte eines kleinen Hasen, der gerade zur Osterzeit so traurig ist. Viele andere Hasen kommen, um ihn mit Liedern aufzumuntern, doch alles hilft nichts. Das Häschen trauert um den Großvater – bisher wurden immer gemeinsam die Ostereier bemalt und versteckt. So singen die Kinder mit ihren Hasenohren auf den Köpfen fleißig weiter: „In der Osterhasenmaler-Werkstatt“, „Wenn es Frühling wird im Hasenland“, „Häschen in der Grube“ und „Frohe Ostern“. Dabei versuchen sie, das kranke Häschen doch noch zum Bemalen der Eier zu motivieren – letztlich dann auch mit Erfolg.

Die Kinderchöre in Nellingen führen ein Ostermusical in der Andreaskirche auf. (Foto: Scholz)

Die Zuhörer sind ganz leise und lauschen den Liedern der Kinder. Auf vielen Gesichtern liegt ein Lächeln und auch Stolz: Die Kinder singen die Lieder auswendig, konzentrieren sich dabei noch auf ihr Schauspiel, bemalen große Straußeneier und pflegen das kranke Häschen in seinem Bett. Auch die Andreaskirche erstrahlt schon in österlichem Glanz – mit großen, bunt bemalten Eiern, die den Altarraum zieren.

Die Kinderchöre um Chorleiterin Brigitte Kölle werden das Ostermusical am Samstag, 6. April, ab 17 Uhr nochmals in der Andreaskirche aufführen. Dann wird auch die Chorleiterin geehrt – für ihr 20-jähriges Engagement. Danach sind die Zuschauer zu einem Vesper in das Gemeindehaus eingeladen.