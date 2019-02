Nellinger kämpfen weiter für Ortsumfahrung

Es gibt keine Alternative, ist der Nellinger Bürgermeister Franko Kopp (CDU) der Meinung. Eine Ortsumfahrung muss her. Die Gründe dafür legte das Gemeindeoberhaupt jüngst auch dem Regierungspräsidenten des Regierungsbezirks Tübingen, Klaus Tappeser, sowie dem CDU-Landtagsabgeordneten Manuel Hagel dar. Das Gespräch zwischen den Politikern Anfang Februar thematisierte Kopp in der jüngsten Gemeinderatssitzung und er informierte damit die Mitglieder des Gremiums sowie die interessierten Bürger. Dabei zeigte sich der Bürgermeister vorsichtig optimistisch.

Klaus Tappeser und Manuel Hagel waren am 1. Februar in Nellingen zu Gast. „Es ging dabei um die Ortsumfahrung, die seit dem Jahr 2004 ein Thema für uns ist“, erklärte Franko Kopp den Mitgliedern des Rates. Der Schultes stellte klar: „Wir haben damit nochmals auf die Notwendigkeit für die Ortsumfahrung hingewiesen.“ Diese könnte östlich an Nellingen vorbeiführen. Trotz mehrerer Anläufe ist das Vorhaben bislang nicht weiter vorangekommen.

Gründe dargelegt

Die Gründe für die Notwendigkeit der Ortsumgehung seien vielfältig und nicht zu übersehen. Der Straßenverkehr durch die Kommune nehme stetig zu. Vor allem hänge das auch mit dem Gewebegebiet Geislingen-Türkheim zusammen. Im Jahr 2000 seien bei einer Verkehrsmessung 3976 Fahrzeuge gezählt worden. Eine erneute Messung im Jahr 2015 habe eine Steigerung um 73 Prozent ergeben. „Und auch diese Zahlen sind eigentlich schon wieder veraltet“, so Kopp. Im Sommer vergangenen Jahres wurde eine erneute Verkehrszählung ausgeführt.

Hintergrund: Der Geräuschpegel an der Merklinger Straße ist zu hoch. Deswegen machten sich Bürger und die Gemeindeverwaltung für Veränderungen stark. Die Verkehrszählung ergab: 6616 Kraftfahrzeuge wurden pro Tag erfasst. Das entspricht laut dem Regierungspräsidium zwar einer durchschnittlichen täglichen Verkehrsmenge, allerdings gebe es einen relativ hohen Schwerverkehrsanteil von 11,5 Prozent. Deswegen sei zusätzlich eine Lärmberechnung erfolgt. An drei Gebäuden an der Merklinger Straße und dem Eck-Gebäude Aicher Straße wurde gemessen. Es ergab sich ein Dauerschallpegel von über 70 Dezibel am Tag und 60 Dezibel in der Nacht. Das Regierungspräsidium sprach mit Blick auf diese Ergebnisse von „einer Überraschung“. Die erste Folge: Eine Tempo-30-Zone wurde eingerichtet. Außerdem entschied sich die Kommune, eine Geschwindigkeitsanzeigentafel aufzustellen. Diese blinkt am Ortseingang von Nellingen auf und zeigt dem Fahrer direkt an, ob er zu schnell fährt.

Dringlich wird es aus Sicht des Bürgermeisters, weil es eine entscheidende Veränderung beim Gewerbegebiet Türkheim geben soll. „Dieses ist voll und soll erweitert werden – soweit wir wissen um 40 Hektar“, zeigte der Nellinger Bürgermeister auf und zog daraus die Konsequenzen: Weitere Logistikunternehmen könnten noch mehr Fahrzeuge durch Nellingen schicken. Die Belastung steige erneut an – mit Blick auf die Fahrzeugmenge und den Lärm.

Handlungsbedarf bestehe außerdem weiterhin durch den Ausbau der Autobahn 8 sowie den zunehmenden Lastwagenverkehr aufgrund der Querverbindung der Autobahn 7 und 8 über Oppingen und Langenau. „Wir sind auch noch Umleitungsstrecke“, merkte Kopp an. Für ihn sei also klar, dass eine Ortsumfahrung her müsse. „Bürger sind darüber hinaus massiv auf mich zu diesem Thema zugekommen“, sagte er und fügte an: Im Gespräch mit Tappeser und Hagel habe er darum gebeten, das Thema der Ortsumfahrung verstärkt in den Fokus zu nehmen. „Es ist ja schließlich nachvollziehbar, dass man da tätig wird.“

Der Christdemokrat Manuel Hagel habe zum Thema im Landtag bereits eine kleine Anfrage gestellt. Dabei habe sich gezeigt, dass noch veraltete Zahlen vorliegen. „Jetzt müssen wir erst einmal abwarten“, so Kopp. Dennoch hätten sich die beiden Gesprächspartner offen und zuversichtlich gezeigt, Bewegung in die Angelegenheit zu bringen.

Trassenverlauf im F-Plan

Der Trassenverlauf für eine mögliche Ortsumfahrung Nellingen ist bereits im Flächennutzungsplan der Gemeinde übernommen. In vorangegangenen damaligen Diskussionen habe eine Summe von 6,7 Millionen Euro für das Vorhaben zur Debatte gestanden. Diese Kalkulation, so Kopp, gilt heute sicher nicht mehr, zeigt aber, welch große Maßnahme eine Ortsumfahrung ist.

