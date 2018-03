Nellinger Heimatmuseum sucht Unterstützung

Das Heimatmuseum in Nellingen bietet auf vier Etagen einen umfangreichen Blick in die Geschichte des Ortes. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch eine Menge Arbeit, weiß Helma Haible. Sie ist derzeit die Ansprechpartnerin für das Heimatmuseum. Fieberhaft arbeitet sie mit zwei weiteren Ehrenamtlichen an der Saison-Eröffnung am 8. April.

Jeder kann helfen

Die beschauliche Gruppe besteht aus derzeit insgesamt drei Personen, die das Heimatmuseum und die Exponate auf Vordermann bringen und diese an den Öffnungszeiten zeigen. „Wir suchen dringend Unterstützung“, meint Helma Haible. Helfen könne jeder. Spezielle Voraussetzungen gebe es nicht. „Man muss hier keine Kenntnisse haben. Jeder hat ein Geschick“, sagt Haible, die selbst schon seit gut zehn Jahren mit von der Partie ist. Sie schätze vor allem die Vielfalt. „Jeder kann sich einbringen. Ich bin auch keine Geschichtskennerin aber man interessiert sich natürlich schon für die Geschichte – gerade auch wenn es um die eigene Heimat geht“, meint Haible. Wichtig ist, dass künftige Helfer dann auch bereit sind, einen Dienst zu den Öffnungszeiten zu übernehmen. In der Regel ist das Heimatmuseum Nellingen von April bis Oktober immer am ersten Sonntag im Monat von 13 bis 17 Uhr geöffnet. „In diesem Jahr starten wir etwas später, weil der erste Sonntag ja in die Osterzeit fällt. Wir öffnen deswegen am 8. April“, informiert die Museumsansprechpartnerin. Sie freue sich schon wieder auf die neue Saison. Der Eintritt kostet für Erwachsene 1,50 und für Jugendliche einen Euro. Jährlich zähle die Gruppe an die 600 Besucher im Museum. „Und wenn es an einem Sonntag auch mal nur drei Interessierte sind, so ist es dennoch schön, dass man sie begeistern kann und dass auch unsere Arbeit anerkannt wird. Ich habe schon das Gefühl, als würde unsere Arbeit wertgeschätzt.“

Kartoffelfest im Oktober

Neben dem Museumsbetrieb planen und organisieren die Ehrenamtlichen auch ihre Hauptaktion im Oktober: das Kartoffelfest mit Ausstellung. „Ein Kartoffelweg geht dann vom Museum bis zur Nellinger Festhalle. Dort bereitet der Albverein die Bewirtung vor. Wir arbeiten da Hand in Hand“, so Haible. Stecken, ernten, waschen und verarbeiten: Das Kartoffelfest komme immer gut an. Jedes Jahr würden mehr Besucher kommen. „Im vergangenen Jahr haben wir 160 Kartoffelsorten, die wir auch selbst angebaut hatten, gezeigt. Das bekommt man nicht überall zu sehen“, sagt die 58-Jährige.

Ticket am Fahrkartenschalter ziehen

Eine Vorratskammer mit Obst und Einmachgläsern, alte Öfen, der Fahrkartenschalter vom Nellinger Bahnhof, ein Orgeltisch, Küchenutensilien und eine Menge Bilder: Für Helma Haible ist die Arbeit im Museum wichtig. „Viele Kinder stehen vor einer Küchenmaschine und fragen ihre Eltern, was sie eigentlich sehen. Uns ist es wichtig, dass wir diese alten Sachen habe und ausstellen, gleichzeitig aber auch den neuesten Technikstand zeigen. Damit eben eine Verknüpfung vollzogen werden kann – zwischen damals und heute“, zeigt Haible auf. In Museen fühle sie sich immer an ihre Kindheit zurückerinnert. „Alte Themen können auch wieder ganz aktuell werden. Nehmen wir zum Beispiel die Bevorratung. Heute wird auch wieder Marmelade eingekocht“, sagt die 58-Jährige. Das Heimatmuseum bewahre vieles, was dann an die Jugend wieder herangetragen werde. „Eine Idee ist auch, alte Geschichten, Märchen oder auch Lieder zu nehmen und ein Quiz für Kinder auszuarbeiten“, so Haible. Rätsel könnten die Jüngsten anlocken und Interesse wecken.

Heimatgefühl soll geweckt werden

Außerdem gehe es noch um einen weiteren wichtigen Punkt: „Es geht darum, das Heimatgefühl zu wecken. Mit jedem Gegenstand ist auch eine Geschichte verbunden.“ Schon beim Eingang wollen die Ehrenamtlichen auf die Heimat hinweisen. Der alte Fahrkartenschalter vom Nellinger Bahnhof wurde zum Museumsschalter umfunktioniert, in dem die Besucher dann ihr Ticket kaufen können. Trachten, alte Farbrollen, Molkerei und Informationen zu Berufen wie Schuster, Schreiner, Sattler oder Metzger: Im Heimatmuseum soll die ganze Bandbreite des Lebens abgedeckt werden. Seit 42 Jahren gibt es diese Möglichkeit in Nellingen schon und soll es auch bleiben.

„Momentan sind wir dabei, umzuräumen. Wir wollen Freiräume schaffen, damit Exponate auch besser zur Geltung kommen“, erklärt Haible. Auch dafür benötige es Unterstützung. Interessierte könnten also gleich im Museum ans Werk gehen und helfen.

Vom Korn bis zum Brot

Neu für die Saison aufgearbeitet ist die Ausstellung im Erdgeschoss. Dort geht es sprichwörtlich vom Korn bis zum Brot. Getreidesorten werden ebenso gezeigt wie ein Flügelmäher, eine Dengelmaschine oder auch eine Holzwalze aus der Zeit um 1850.