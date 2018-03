Nellinger Haushalt ist „ehrgeiziges Planwerk“

Als ein umfangreiches Werk, das die Leistungsfähigkeit Nellingens zeigt, bezeichnete Bürgermeister Franko Kopp (parteilos) den Haushalt der Kommune für das Jahr 2018. In der Sitzung am Montagabend wurde dieser seitens des Kämmerers Werner Zimmermann detailliert vorgestellt und somit vom Gremium politisch vorberaten. Zimmermann stimmte Kopp zu: Er bewerte den Haushaltsplan 2018 für sehr gut, aber auch als „ehrgeiziges Planwerk“. Für dieses Jahr weist der Haushaltsplan Gesamtinvestitionen von 1,38 Millionen Euro aus. „Wir haben ein Gesamtpaket geschnürt“, so Zimmermann. Ziel sei, die finanzielle Leistungsfähigkeit Nellingens sicher zu stellen. Da bereits im laufenden Betrieb eine sehr hohe Fixkostenbelastung herrsche, sehe die Verwaltung weitere Anstrengungen durch die Aufnahme von Krediten als nicht leistbar an.

Vorsorge ist wichtig

Positiv sei zu bewerten, dass alle Einnahmen eine Verbesserung aufweisen würden. Das heißt: Steuern und auch Zuschüsse tragen einen positive Marke. Bei den Ausgaben jedoch sei das Gegenteil zu erkennen. Ständige Erhöhungen bergen ein Risiko.

„Das Rad kann sich schnell drehen. Deshalb ist ein Haushalt immer auch eine gewisse Vorsorge“, so der Kämmerer. Es gehe immer darum, dass das Zahlenwerk die Projekte sachlich, konzeptionell und finanziell abdecke.

Sehr „erfreulich“ ist laut Werner Zimmermann die Entwicklung der Gewerbesteuer. Diese ist mit 735 000 Euro für das Jahr 2018 vorgesehen. Im vergangenen Jahr waren es 693 200 Euro. Somit stehe eine Verbesserung von 41 800 Euro ins Haus. Laut dem Kämmerer zeige das eine stabile Grundstruktur. Die Einkommenssteuer habe sich am deutlichsten erhöht. Das liege an der positiven Einwohnerentwicklung. Die Gemeinde Nellingen hat die 2000-Einwohner-Marke geknackt. Während die Einkommenssteuer im vergangenen Jahr insgesamt 1 009 200 Euro betrug, wird für das Jahr 2018 von einer Summe von 1 230 223 Euro und somit von einer Verbesserung von 221 023 Euro ausgegangen.

In Sachen Ausgaben liegt der größte Aufwand im Bereich der Personalkosten. Tariferhöhungen mussten berücksichtigt werden. Außerdem sei die Steigerung von 18,46 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf nun 1,277 Millionen Euro auf die erhöhten Betreuungskosten im Kindergarten zurückzuführen. Dieser wurde im Kleinkindbereich erweitert. Zwei Fachkräfte wurden eingestellt. Erhöhungen zeigen sich auch bei der Kreisumlage. Diese steigt von 640 823 Euro im Jahr 2017 auf 678 982 Euro an. Auf der Grundlage dieser Zahlen, so Zimmermann, kann insgesamt eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt mit 470 000 Euro ausgewiesen werden.

Gemeinsam schauten Zimmermann und die Ratsmitglieder auf die Investitionen 2018 und auch auf das Programm bis 2023. „Viele Vorhaben strecken sich über mehrere Jahre“, so der Nellinger Bürgermeister. Er denke da an die Ausweisung von Bau- und Gewerbegebieten oder auch die Bemühungen um die Breitbandverkabelung. „Die ganze Abwicklung ist kompliziert und wird immer komplexer“, so das Gemeindeoberhaupt.

Deswegen sei eine langfristige Planung wichtig. Wesentliche Investitionen in diesem Jahr sind die Ersatzbeschaffung von Helmen für die Feuerwehr (21 000 Euro), der Aufnahmeantrag für das Landessanierungsprogramm (30 000 Euro), der Kostenanteil AZV Oberes Lonetal mit 250 000 Euro, der Ausbau und die Sanierung von Feldwegen mit 30 000 Euro, die Kostenbeteiligung für den Bahnhof Merklingen (40 000 Euro), der Ausbau des Backbone-Netzes Römerstraße mit 481 500 Euro sowie die Sanierung der Aicher Straße und Merklinger Straße mit 280 000 Euro. Auch kleinere Investitionen wie die Unterstützung der Sanierung des Kirchenturms mit 5000 Euro sind veranschlagt.

Über diesen Zeitraum hinaus sind im Finanzplan bis 2023 weitere Maßnahmen vorgesehen. Zimmermann erwähnte beispielsweise die Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges (HLF) 20 für die Feuerwehr mit 410 000 Euro. Der entsprechende Zuschuss-Antrag sei gestellt, eine Umsetzung für das Jahr 2021 erhofft. Im Rahmen des Landessanierungsprogramms könnte die Sanierung der Heizung im Heimatmuseum angegangen werden. Kostenpunkt: 250 000 Euro.

Diskussion um Kita

Für das Jahr 2023 ist zunächst der Neubau des Kindergarten Nellingen geplant. Ratsfrau Ursula Hirschle dazu: Die Spanne von fünf Jahren ist zu lang. Es müsse schneller auf die Nachfrage reagiert werden.

Franko Kopp wiederum gab zu bedenken, dass der Zuschuss-Antrag bereits gestellt und auch erste neue Kapazitäten geschaffen wurden. „Wir haben einen gewissen Grundbestand“, meinte er. Die Interimslösung ist die nun neu eingerichtete Kleinkindgruppe.

In den kommenden Jahren wird zudem die Kostenbeteiligung für den Bahnhof Merklingen weiter ein Thema sein. Zudem ist die Sanierung der Sonnenbergstraße (470 000 Euro) geplant. Aus dem Volumen für den Finanzplanungszeitraum bis 2023 sind Gesamtinvestitionen von 13 Millionen Euro geplant. Das zeige, so Zimmermann, gleichzeitig die Grenze der Leistungsfähigkeit auf. Neue Maßnahmen seien nur machbar, wenn bisherige Projekte herausgenommen werden.

Das sagt der Rat: Gemeinderatsmitglied Herbert Bühler lobte: „Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Ohne Wachstum geht es nicht.“ Dennoch sei der Haushalt kein Wunschkonzert. Das sah auch Ratsherr Werner Staudenmaier so: Es müsse zwischen Machbarem und Wünschen entschieden werden. „Wir haben noch einige Baustellen und Wünsche offen“, sagte er. Ohne weitere Aussprache nahm das Nellinger Gremium die Kennzahlen zum Verwaltungshaushalt und den Entwurf des Investitionsprogramms einstimmig an.