Nellinger Harmonika-Spieler geehrt

Volles Haus: Rund 100 Mitglieder und Gäste hat Holger Knehr, der Vorsitzende des Harmonikaclubs Nellingen (HCN), zur Hauptversammlung am Samstag in der Festhalle in Nellingen begrüßt. Die anstehenden Wahlen konnten an diesem Abend zügig abgehandelt werden, lässt der Verein wissen. Holger Knehr, Melanie Schmid, Christian Strübel, Alexander Ströhle und Andreas Allgöwer, Celine Bollinger und Jessica Pfeifle wurden in ihren Ämtern einstimmig wiedergewählt. Der Verein sagt: „Vielen Dank, dass ihr das wieder macht!“

Aus den Berichten des Vorstands und der Schriftführerin „war eindeutig zu hören“, dass der Verein wieder ein sehr aktives und ereignisreiches Jahr hinter sich habe. Dies gehe aber nur in der Gemeinschaft von Spielern und Mitgliedern, die gut zusammenarbeiten und bereit sind, ihre freie Zeit dem Verein zu schenken. Aber jeder, der sich im Vereinsleben einbringt, der nehme auch etwas mit – „für sich selbst“. Dadurch seien Momente und Freundschaften möglich, die es ohne den Verein nicht geben würde.

Dies betonte auch Herbert Bühler, der stellvertretend für Bürgermeister Franko Kopp anwesend war und auch die Entlastung der Vorstandschaft übernahm. Er sagte im Namen der Gemeinde „ein großes und herzliches Dankeschön an den gesamten Verein“, an die Antreiber, den Dirigenten Uli Scheifele, die Kassiererin Sandra Fink und „an das unermüdliche Engagement“ von Gisela Bollinger in der Jugendarbeit. Zusammen mit dem Vorsitzenden und der Vorstandschaft seien dies Bausteine, die den HCN „zu dem machen, was er ist“.

In diesem Rahmen nahm der Holger Knehr dann auch verdiente Ehrungen vor. Für fünf Jahre aktives Musizieren wurden Timo Knehr, Jannik Kerner, Lea Aubele, Carolin Wörz, Sina Fischer, Lorena Mekle, Daniel Schmid, Luca Eberhardt, Markus Wörtz und Marc Scheifele geehrt. Für 30 Jahre aktive Treue zum Verein wurden Holger Knehr, Alexander Ströhle, Tina Fink, Silke Allgöwer und Silvia Notz geehrt und seit nunmehr 40 Jahre halten Jürgen Bollinger und Jürgen Notz Treue zum Verein. Alle erhielten von Reinhold Haas, dem Vorsitzenden des Bezirks Schwaben im Harmonikaverband Baden-Württemberg, eine Urkunde und eine Ehrennadel.

Auch der Verein zeigte sich dankbar für dieses Engagement und überreichte alle Jubilaren Geschenke. Und auch das Ehrenamt an sich wurde mit der Ehrenamts-Plakette vom Verband gewürdigt – sie ging für 20 Jahre ehrenamtliches Engagement an Alexander Ströhle. „Großen Dank und Respekt“ seitens des Vereins galt auch Uli Scheifele, der unermüdlich als Dirigent im Einsatz sei. „Ohne ihn würde es uns so nicht geben. Und es gäbe keine so starke Jugend ohne Gisela Bollinger. Ein Danke ist an dieser Stelle schlicht zu wenig“, lässt der Verein weiter in der Mitteilung wissen und zitiert den ehemaligen Bundeskanzler Helmut Kohl, der sagt habe: „Ohne die vielen Frauen und Männer, die in Deutschland ein Ehrenamt ausüben wäre unser Land um vieles ärmer und unser Gemeinwesen so nicht denkbar.“

Die Hauptversammlung und die anschließende Jahresfeier mit Essen wurde musikalisch begleitet und umrahmt von allen Jugendgruppen.