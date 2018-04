Nellinger gehen für ihre Kirche an den Start

Die evangelische Kirchengemeinde Nellingen hat sich zum Tag des offenen Betriebes am Sonntag, 22. April, eine besondere Aktion ausgedacht. Sie veranstaltet einen Sponsorenlauf für die Renovierung der hiesigen Andreaskirche. Die Teilnehmer – Kinder, Jugendliche und Erwachsene – können in der Zeit von 11 bis 12 Uhr auf die Strecke gehen.

So funktioniert es: Jeder Teilnehmer sucht sich Sponsoren, die jede der etwa 700 Meter langen Runde mit einem festgelegten Geldbetrag unterstützen. Wichtig ist eine Anmeldung vorab. Anmeldeformulare liegen in den Geschäften und Banken in Nellingen aus oder können über das Pfarramt Nellingen angefordert werden. Anmeldeschluss ist der heutige Freitag, 13. April. Für Rückfragen steht Karin Ritz unter Telefon 07337 / 528 zur Verfügung.