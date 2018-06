Nellinger diskutieren über künftige Vorhaben

Die Gemeinde Nellingen soll nicht unbedarft sondern vorbereitet in die Zukunft schauen. „Deswegen war es der Wunsch der Ratsmitglieder, eine Sondersitzung in Form einer Klausurtagung zu machen“, so der Nellinger Bürgermeister Franko Kopp (CDU) bei der nun jüngsten Gemeinderatssitzung am Montagabend. Die Klausurtagung fand bereits am 18. Mai statt – eine Sitzung, um Zukunftsgedanken und Gestaltungsvorschläge einzubringen. „Aufgrund der stürmischen und dynamischen Entwicklung“, meint das Gemeindeoberhaupt.

Auswirkungen des Bahnhofs

Diskutiert wurden beispielsweise die Auswirkungen des Merklinger Bahnhofs. Kopp gehe von einer „explosionsartigen Einwohnerentwicklung“ aus. Dabei betont der Bürgermeister, dass gerade diese nicht gewünscht ist. „Tenor ist, dass wir kein überzogenes oder unkontrolliertes Wachstum wollen, sondern Schritt für Schritt gehen“, zeigt der Christdemokrat auf.

In den vergangenen 15 Jahren sei in der Gemeinde Nellingen ein Einwohnerzuwachs von zehn Prozent zu verbuchen. 120 Bauplätze seien erschlossen und vermarktet worden. „3000 Einwohner in kurzer Zeit: Das ist nicht gewünscht“, erklärt Franko Kopp. Ein rasches Wachstum an in der Kommune lebenden Bürgern sei auch deswegen nicht gewünscht, weil die Gemeinde sonst in Sachen Infrastruktur nicht hinterher kommen würde.

Soziales Umfeld der Generationen

Thema seien auch der Tourismus und das Leben in der Gemeinde Nellingen für alle Generationen gewesen. Das soziale Umfeld müsse stimmen. Der Bürgermeister betont den so wichtigen Schritt hin zum Seniorenzentrum an der Römerstraße. Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) wird die Trägerschaft übernehmen und fungiert gleichzeitig als Investor. Es ist die Möglichkeit, ältere Menschen direkt in das Gemeindeleben zu integrieren. Fest stehe nämlich: Nellingen wolle die älteren Menschen nicht ausgliedern, sondern direkt im Herzen der Kommune beheimaten.

Um ein neues Zuhause für Interessierte geht es beim Blick auf mögliche Bauplätze – nicht nur in Nellingen. Auch in Oppingen stehe die Entwicklung der „Landflucht“ gegenüber. Wo könnten neue Baugebiete ausgewiesen werden? Wo wird eine Ersatzbebauung machbar? Das seien Fragen, die es zu klären gelte. Außerdem müssten dazu zunächst immissionsschutzrechtliche Untersuchungen her.

„Wir wollen die Gemeinde in Sachen Energie zukunftsfähig machen“, sagt Fanko Kopp und spricht damit ein weiteres Thema an. Straßenlaternen wurden und werden auf die neueste LED-Technik umgestellt. Zudem werden Solarmodule auf den Dächern verwendet.

In der Diskussion seien auch eine E-Tankstelle und der Aufbau eines Wärmenetzes – als Verbindung für Rathaus, Sporthalle, Festhalle, Feuerwehrhaus oder auch für das Heimatmuseum. Gerade mit Blick auf das Museum in der Ortsmitte seien Ideen zu kulturellen Veranstaltungen in der Gemeinde aufgekommen. Die Bühne in der Festhalle wird laut dem Bürgermeister zu wenig genutzt. Dahingehend könnten – gemeinsam mit den insgesamt 25 Vereinen Nellingens – Veränderungen angestrebt werden.

Auch im Raum: die bessere Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Laichingen-Blaubeuren- Schelklingen. Zudem könne geschaut werden, wie sich das Landessanierungsprogramm für die Gestaltung der Ortsmitte nutzen lasse.

Wichtig und zukunftsweisend sehen die Mitglieder des Gemeinderats die Situation des Kindergartens an. „Es waren eindeutige Tendenzen zu spüren, auf einen Neubau zu gehen“, gibt der Nellinger Bürgermeister aus der Sondersitzung weiter. Das Gemeindeoberhaupt betont aber auch: „Es sind keine Beschlüsse gefallen, sondern nur Tendenzen angesprochen worden.“ Heißt konkret für die Kita: Standort- sowie finanzielle Fragen sind noch nicht geregelt. Fest stehe aber, dass derzeit kein Geld in den Haushalt eingestellt werden kann. Deswegen sei nur die Interimslösung machbar gewesen.

„Es bleibt auf jeden Fall spannend“, so Franko Kopp mit Blick auf die komplette „fruchtbare und interessante“ Klausurtagung. Ziel sei gewesen, sich „Gedanken“ zu machen. „Jetzt müssen wir diese Gedanken mit Leben füllen und die nächsten Jahre zum Thema machen“, stellt der Bürgermeister in der Sitzung des Gemeinderates klar.