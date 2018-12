Nellinger Büchereileiterin geht in den Ruhestand

Angelika Weidl wuselt durch die Bücherreihen in Nellingen. Hier wird noch etwas zurecht gerückt, dort ein Buch einsortiert. Die 64-Jährige kostet die letzten Minuten aus. Die Leitung der Bücherei in Nellingen wird sie abgeben. Zu diesem Anlass wurde am Montagabend eine Feierstunde organisiert.

Wenige Minuten davor ist Angelika Weidl noch ganz ruhig. Gebürtig stammt sie aus Filderstadt, lebt seit 25 Jahren aber in Nellingen. 2006 übernahm sie die Büchereileitung. Seitdem hat sich Einiges verändert, weswegen der Abschied auch schwer fällt.

Viel Herzblut ist dabei

„Früher hatte ich eine Filialleitung bei einer Drogerie. Das musste ich gesundheitlich aufgeben, aber ich wollte mich trotzdem irgendwie einbringen“, erinnert sich Weidl zurück. So fand sie ihre Aufgabe als Büchereileiterin. „Hier steckt mein Herzblut drin“, erzählt die Mutter zweier Kinder. Die 64-Jährige erklärt: „Als ich die Bücherei übernommen habe, hatten wir um die 30 Leser. Ich habe mit einem neuen PC-System gestartet und die Platzierungen geändert. Was hier steht, ist durch meine Gedanken entstanden, die ich eingebracht habe.“ Darüber hinaus gehe es ihr um die Menschen. „Es ist einfach schön, wenn ein Kind sich noch richtig freuen kann, weil ihm vorgelesen wurde“, sagt Weidl. Diesen Kontakt zu den Bücherei-Besuchern werde sie sicherlich vermissen.

Dennoch wisse sie auch: „Ich habe die Leitung in gute Hände übergeben.“ Künftig wird Jürgen Tröge die Leitung der Nellinger Bücherei übernehmen. Er ist seit gut vier Wochen vor Ort, arbeitet sich ein und hat schon alle Hände voll zu tun. „Nach meinem Urlaub werden wir uns auch noch treffen, das eine oder andere besprechen und erklären. Ein bisschen Kontakt zur Bücherei habe ich also noch“, zeigt Weidl auf. Sie möchte unterstützen, damit Jürgen Tröge einen guten Start hat.

Bücherei öffnet immer montags

Immer montags ab 15 Uhr ist die Bücherei in Nellingen geöffnet. Sie ist mitten im Zentrum der Gemeinde zu finden – im Erdgeschoss des Nellinger Rathauses. 4500 Medien können ausgeliehen werden – darunter Bücher, CDs, DVDs und Zeitschriften. „Schwere Schmöker haben wir hier nicht, weil das einfach nicht ankommt. Es ist mehr die leichte Literatur“, erklärt Weidl. Ein Lieblingsbuch habe sie nicht. Das hat seinen Grund: „Ich habe so viel gelesen, weil ich alle Bücher, die ich hier aufgenommen habe, auch vorab selbst gelesen habe.“ Weidl lese einfach viel. Bücher seien ihre Welt. Aber auch das Reisen gehöre dazu. Dem möchte sie sich im Ruhestand nun mehr widmen. „Und auch einfach mal eine Woche ohne Termine erleben“, fügt die 64-Jährige an.

Während sie noch entlang eines Bücherregals streift, reihen sich im Sitzungssaal Kinder mit roten Zipfelmützen auf. Die Verabschiedung beginnt. „Weihnachten, Weihnachten, ist die schönste Zeit“, erklingt es von den Music Kids, dem Kinderchor Nellingen. Auch für Weidl solle es eine schöne Zeit werden. Es sei auch eine Zeit, die Herzen weite – so wie Angelika Weidls Herz immer offen für ihre großen und kleinen Besucher in der Bücherei gewesen sei.

Besonderer Tag für Angelika Weidl

Auf jeden Fall, so der Nellinger Bürgermeister Franko Kopp (CDU), ist es ein besonderer Tag. Angelika Weidl verlasse nicht nur eine Einrichtung, die sich der Bildung verschrieben hätte. Die Nellinger Bücherei sei Treffpunkt für Menschen geworden – als gemeinsame Einrichtung der Kirche und der Gemeinde. Darüber hinaus haben sich Weidl und ihr Team in der Gemeinschaft eingebracht. Kennenlerntage, Besuch von Kitas und Schulen, Schülerferienprogramm oder auch eine Tombola: Angelika Weidl habe stets Impulse gegeben, um die Bücherei weiter aufzuwerten.