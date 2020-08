Nellingen will zügig schnelles Internet

Das Ingenieurbüro Wassermüller aus Ulm hat unlängst über den aktuellen Stand des Breitbandausbaus in Nellingen informiert. Für Oppingen erfolgte die Information im Rahmen der Ortschaftsratssitzung bereits Mitte Juli.

Beim Thema „Breitbandausbau“ handelt es sich um ein sehr komplexes Thema. Kompliziert wird es vor allem durch die unterschiedlichen Förderungen. Über die Landesförderung erfolgt der Anschluss der Gemeinde und der Ortsteile an das landkreisweite Hochgeschwindigkeitsglasfasernetz (Backbone-Netz) des Alb-Donau-Kreises. Parallel dazu erfolgt der Aufbau einer eigenen Netzstruktur zur Verbindung der Ortsteile und der Kerngemeinde.

Anschluss in Oppingen ist bereits erfolgt

Der Anschluss von Oppingen ist bereits erfolgt. Die Netzübergabe fand Anfang Mai diesen Jahres statt (die Schwäbische Zeitung berichtete). Die passiven Netzinfrastrukturen von der Gemeinde Nellingen wurden an die NetCom BW übergeben. Ebenso erfolgte Mitte Juli die Anbindung an die terranets bw-Trasse. Die NetCom BW (der Netzbetreiber des kommunalen Netzes) wird nun die aktive Technik einbauen. Hierfür hat die NetCom BW entsprechend dem Netzbetriebsvertrag zwischen der Komm.Pakt.Net und der NetCom BW bis zu sechs Monate ab der Netzübergabe Zeit.

Aktuell hat die Gemeinde erfahren, dass die NetCom BW diese Zeit nicht benötigt. Es ist vorgesehen, dass bereits im Laufe des Septembers das Netz den Kunden zur Verfügung stehen soll. Für Oppingen wird die NetCom BW in der ersten Septemberhälfte Einzelgespräche mit den potentiellen Kunden im Dorfgemeinschaftshaus durchführen. Ein genauer Termin soll von der Gemeinde voraussichtlich kommende Woche veröffentlicht werden. Beim Gewerbegebiet wird die NetCom BW in den kommenden Wochen direkt auf die Kunden zugehen.

Unterschiedliche Förderung in der Gemeinde

Innerhalb der Gemeinde wird der Breitbandausbau mit unterschiedlicher Förderung durchgeführt. Manche Gebiete können nur mit Mitteln aus der Landesförderung ausgebaut werden. Bei diesen Anschlüssen ist ein Baukostenzuschuss von 1500 Euro für die Herstellung eines Hausanschlusses zu bezahlen. Mit der Bundesförderung wird die Breitbanderschließung von unterversorgten Gebieten mit einer kleineren Downloadrate als 30 Mbit/s gefördert, ebenso die Anbindung von Schulen. Die Hausanschlüsse in nachweislich unterversorgten Gebieten werden bis ins Gebäude gefördert, es ist kein Baukostenzuschuss zu bezahlen.

Aus den Plänen des Büro Wassermüller geht der geplante Ausbau des Backbonenetzes ab Frühjahr 2021 hervor und die Festlegung der „unterversorgten“ Gebiete in der Gemeinde, praktisch alles was nördlich der Römerstraße liegt betrifft. Die Gemeinde plant den Ausbau aller unterversorgten Gebiete in der Gemeinde ab 2022.

Im Herbst beginnt die Kundenakquise, um festzustellen, welche Grundstückseigentümer einen Glasfaserhausanschluss beantragen, die im Zusammenhang mit dem Ausbau der Backbone Trasse vorgenommen werden können. Ebenso können sich alle anderen Grundstücksbesitzer melden und einen Glasfaserhausanschluss beantragen. So kann festgestellt werden, in welchem Bereich der Bedarf am größten ist und dann von der Gemeinde und dem Betreiber die Ausbaupriorität festgeleget werden.