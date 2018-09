Nellingen treibt Breitbandausbau voran

Schnelles Internet sei nicht nur für Firmen unerlässlich, sondern auch für Privatpersonen. Die Mitglieder des Nellinger Gemeinderates haben in ihrer jüngsten Sitzung über entsprechende Maßnahmen für den Breitbandausbau der Gewerbegebiete Nellingen und den Anschluss in Oppingen gesprochen – und entsprechende Tiefbauarbeiten und Leerrohrverlegungen an zwei Firmen vergeben. Kein leichtes Unterfangen, wie der Nellinger Bürgermeister Franko Kopp (CDU) in der Sitzung des Gremiums darstellte.

Bei der ersten Ausschreibung war das günstigste abgegebene Angebot mit 1 324 000 Euro einfach zu teuer. Es lag 26 Prozent über der Kostenberechnung. „Der Gemeinderat hat im Juli dieses Jahres auf Empfehlung des Büros Wassermüller beschlossen, die Ausschreibung für die Breitbandverlegung aufzuheben“, erläuterte das Gemeindeoberhaupt.

Dennoch sollte nicht nachgegeben werden. Die Verwaltung habe sich gemeinsam mit dem Ulmer Planungsbüro Gedanken gemacht und die Aufträge gesplittet. Eine erneute Ausschreibung wurde auf den Weg gebracht. „Wir haben die Leistungen in zwei Bauabschnitte aufgeteilt“, so Kopp. Die Angebotseröffnung fand am 11. September dieses Jahres statt.

Splittung hat bestimmtes Ziel

Erfolg für die Gemeinde: Ziel der Splittung war, dass auch hiesige Firmen an der Ausschreibung teilnehmen. Das Vorhaben gelang. Für den ersten Bauabschnitt haben insgesamt fünf Firmen ein Angebot abgegeben, wobei die Firma Nille aus Westerheim mit einer Auftragssumme von 628 145 Euro das preisgünstigste Angebot vorlegte. Einstimmig sprachen sich die Mitglieder des Gemeinderates für die Vergabe an das Westerheimer Unternehmen aus.

Für den zweiten Bauabschnitt soll eine Firma den Zuschlag erhalten, die in der Gemeinde und den umliegenden Kommunen schon bekannt ist. Für den zweiten Bauabschnitt wird empfohlen, den Auftrag für die Tiefbauarbeiten und die Leerrohrverlegung an das Unternehmen Ritter und Deeg aus Kötz zu vergeben. Auch diesem Vorschlag folgte das Gremium. Kosten: 327 857 Euro.

Dritte Ausschreibung steht an

Letztlich fehle dann noch ein dritter Bauabschnitt, der nochmals Kosten verursachen werde. Es handele sich dabei um das so genannte Einblasen der Glasfaserkabel. Laut Thomas Scherraus vom Büro Wassermüller würde mit Kosten in Höhe von 150 000 Euro gerechnet. Diese kämen dann noch zu den anderen beiden Summen hinzu. Eine Ausschreibung soll noch erfolgen.

Zum Zeitplan: Vorgesehen ist, dass Start und Abschluss der Maßnahme im kommenden Jahr, also 2019, erfolgen sollen. Fest steht, dass die Tiefbauarbeiten sowie die Leerrohverlegung für die Breitbandmaßnahmen der Gewerbegebiete Nellingen und den Anschluss in Oppingen bis zum Oktober kommenden Jahrs abgeschlossen werden sollen. „Das ist aus meiner Sicht leistbar“, schätzte Scherraus die Lage für die Mitglieder des Nellinger Gemeinderates ein.

Wichtig sei dem Nellinger Bürgermeister, dass durch die Diskussion um weitere Ausschreibungsmöglichkeiten Kosten für die Kommune eingespart werden konnten.

