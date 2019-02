Nellingen lädt zum Rettichball ein

Der große Rettich wird wieder aus der Dekorations-Kiste geholt. Er ist ein Vorbote: In Nellingen feiern die Narren den Rettichball. Am Samstag, 2. März, ist es wieder soweit. Die Türen zur Nellinger Festhalle öffnen sich um 20.02 Uhr.

„Wir sind jetzt seit den vergangenen paar Wochen in der Vorbereitung“, erzählt Holger Knehr. Er ist der Vorsitzende des Harmonika Clubs Nellingen und freut sich schon sehr auf die Sause. Doch vorab steht noch einiges an Arbeit an. Die Organisation hat in diesem Jahr federführend der Harmonika Club übernommen. „Wir machen das ja immer in Zusammenarbeit mit den Vereinen des Vereinsrings“, erklärt er. Wenn es um den Rettichball gehe, dann halten alle Vereine zusammen und ziehen an einem Strang. Jedes Jahr zeichnet ein anderer Verein für die Organisation verantwortlich. „Als Verein kommt man alle fünf oder sechs Jahre an die Reihe“, sagt Knehr. Er sei nun das zweite Mal bei der Organisation dabei. „Bisher bleiben wir alle ruhig“, zeigt der Vorsitzende auf. Im Laufe der Jahre habe sich eine gewisse Routine eingespielt.

Dennoch soll alles daran gesetzt werden, wieder ein tolles närrisches Treiben auf die Beine zu stellen. „Hauptsächlich ist der Ausschuss bei der Organisation beteiligt. Das sind gut zehn Leute“, so Knehr. Hinzu würden dann noch „einige Spezialisten“ kommen. Das heißt: Im Verein gebe es Personen, die sich beispielsweise immer um die Versorgung mit Getränken kümmern. Sie kennen sich aus und sind deswegen auch bei der Organisation des Rettichballs mit von der Partie.

Festhalle wird dekoriert

Wie in jedem Jahr soll die Festhalle in Nellingen schick und dem Anlass entsprechend dekoriert werden. Dazu gehört auch ein riesiger Rettich. „Der Rettich ist bestimmt schon gut 50 Jahre alt“, erinnert sich Knehr. Die Vereine würden versuchen, jedes Jahr ähnlich zu dekorieren. „Aber natürlich gibt es auch immer mal Abweichungen. Es hängt ja auch ein Stück Individualität daran“, so der Vorsitzende des Harmonika Clubs.

Faschings- und Partymusik sowie aktuelle Lieder: In diesem Jahr wird ein neuer DJ erwartet. Wer das ist, soll noch eine Überraschung für die Gäste sein. Verraten werden darf laut Knehr aber, dass der DJ aus der Region kommt.

Im Kostüm zur Party

Die Partygäste kommen meist im Kostüm zum Rettichball. „Eine Zeit lang war das ja mal gar nicht mehr angesagt, aber jetzt ist die Verkleidung vor allem bei den jüngeren Leuten wieder ein fester Bestandteil“, berichtet der Vereinsvorsitzende.

Den Organisatoren sei vor allem eines wichtig: „Wir hoffen, dass für alle etwas geboten wird, die Gäste viel Freude am Rettichball haben und dass dieser für alle sicher über die Bühne geht.“