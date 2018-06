Nellingen hat einen neuen Platz für altes Grün

Für die Gemeinde Nellingen gilt ab Donnerstag, 1. Februar, eine neue Grüngutentsorgung. Die bestehenden Sammelplätze am Katzensteig in Nellingen sowie bei den Kräutergärten in Oppingen haben seit Mittwoch geschlossen. Grund sind Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen im Kreislaufwirtschaftsgesetz und der Bioabfallverordnung. Das machte der Nellinger Bürgermeister Franko Kopp nochmals in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates klar. Als Ersatz steht nun aber ein Terrain an der Amstetter Straße bei der Kläranlage zur Verfügung.

Die wesentlichen Aspekte der Änderungen seien eine nun strenge Trennung von saftendem und holzigem Grüngut sowie die Befestigung der Plätze. Der Bereich, der der Kläranlage vorgelagert ist, sei eine gute Alternative. Eine Befestigung sei wichtig, weil die Sammlung des Grüngutes in Containern erfolgen muss, damit keinerlei Flüssigkeiten in das Erdreich gelangen. Ebenso wichtig sei die Möglichkeit der Einzäunung und damit verbunden auch die kontrollierte Abgabe des Grüngutes. So könnte beispielsweise auch der illegalen Entsorgung entgegengewirkt werden.

Einbahnstraßenregelung gilt

Geplant ist, dass die Bürger mit ihrem Grüngut zum Platz an der Amstetter Straße kommen. Auf dieser führt dann zunächst nach links ein Weg mit Einbahnstraßenregelung, der als Einfahrt ausgeschildert ist. Im unteren Bereich wird dann wieder ausgefahren und der Platz verlassen. Auf der linken Seite sind insgesamt zwei Häckselgut-Container zu finden. Einer fasst insgesamt 40 und ein weiterer 20 Kubikmeter Häckselgut. Dort wird holziges und trockenes Material eingeworfen.

Fahren die Nutzer weiter, ist mit Blick auf die Kläranlage noch die Grüngut-Abgabe eingerichtet. In diesem unteren Bereich stehen für das saftige Material dann drei 7,5-Kubikmeter-Container zur Verfügung. Die Container werden regelmäßig von der Firma Braig abgeholt. Rasenschnitt, Blumen, Gartenabraum ohne Wurzeln, nicht holziger Heckenschnitt, Laub und pflanzliche Gartenabfälle können darin fachgerecht entsorgt werden. Derzeit werde noch überlegt, ob zwei Mal jährlich zusätzliche Sonderabfuhren von holzigem Heckenschnitt angeboten werden sollen. Nähere Informationen dazu sollen folgen und dann auch im Nellinger Mitteilungsblatt erklärt werden. Die Gemeinde weist daraufhin, dass Asche, Katzenstreu, organische Abfälle, Essensreste oder auch Reste vom Ausmisten von Stallungen nicht in Container dürfen.

Kontrolle durch Einzäunung

„Der neue Grünmasseplatz bei der Kläranlage ist eingezäunt“, zeigte Franko Kopp auf. Das bedeute, dass die Abgabe durch Öffnungszeiten geregelt wird. Diese sind je nach Winter- oder Sommersaison unterschiedlich (siehe Informationskasten). „Zwei Nellinger Bürger haben sich gemeldet und übernehmen die Aufsicht“, freute sich das Gemeindeoberhaupt und dankte. Wichtig sei, den Anweisungen der beiden Personen auch Folge zu leisten. Eine Nutzungsordnung wird noch erlassen, so Franko Kopp. Er bittet die Nellinger um Rücksichtnahme und Verständnis in der anstehenden Umstellungsphase. Gemeinsam müssten sich alle an die gesetzlichen Vorgaben halten. Gleichwohl sei dem Bürgermeister bewusst, dass es sich um wesentliche Änderungen handele. Deswegen hatten sich die Mitglieder des Gemeinderates auch länger mit den neuen Verpflichtungen und deren Auswirkungen auf Nellingen und Oppingen befasst. Jetzt sei ein „guter Startpunkt“. Laut Kopp gebe es ab März/April wieder mehr Grüngut. So könne im Februar die Umstellung erfolgen und erprobt werden.

Nachnutzung: Streuobstwiese

Gedanken machte sich das politische Gremium Nellingens auch über eine mögliche Nachnutzung des bisherig angesteuerten Grüngutsammelplatzes. „Vielleicht eine Streuobstwiese auf dem alten Platz“, meinte der Nellinger Bürgermeister. So könne ein Stück an die Natur zurückgegeben werden.

Die Gemeinde Nellingen hat für den neuen Grünmasseplatz bei der Kläranlage Öffnungszeiten festgesetzt. Diese sind je nach Jahreszeit an Sommer und Winter angepasst.

Im Winter, also im Zeitraum vom 1. November bis zum 28. Februar, öffnet der Platz immer samstags von 15 bis 17 Uhr.

In der Sommerzeit, die die Gemeinde vom 1. März bis zum

31. Oktober festsetzt, ist der neue Grünmasseplatz immer dienstags und donnerstags von 17 bis 19 Uhr und samstags dann von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Außerhalb der Öffnungszeiten ist keine Anlieferung möglich. Der Platz ist zudem eingezäunt.