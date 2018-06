Nellingen erweitert – um 31 Bauplätze

In der Gemeinde Nellingen ist die Wohnungsknappheit deutlich spürbar. Deswegen möchte die Verwaltung nun zwei Bebauungspläne (B-Pläne) aufstellen, um Wohnraum in der Kommune zu schaffen und damit den Bedarf zu decken. Über diese B-Pläne wurde in der Sitzung des Gemeinderates am Montagabend diskutiert – mit einem deutlich positiven Signal.

Plätze fast vergeben

„Die Wohnbauplätze in der Gemeinde Nellingen sind so gut wie alle vergeben“, sagte der Nellinger Bürgermeister Franko Kopp (CDU). Dennoch bestehe weiterhin eine große Nachfrage nach Baugrundstücken in der Kommune. „Nach längeren Grundstücksverhandlungen ist es uns gelungen, mit den Eigentümern, ein für beide Seiten gutes Ergebnis zu erreichen, um im Bereich der ,Geislinger Linde – Bauabschnitt II’ eine kleinräumige Bebauung ausweisen zu können“, erklärte das Gemeindeoberhaupt die Situation. Vorgesehen ist in der Planung , dass dort dann insgesamt zwölf Bauplätze entstehen.

Das Gelände ist bereits im Flächennutzungsplan enthalten. Es ist laut Kopp „die Chance für eine Ortsrandbebauung“. Die Eigentümer der Fläche würden diese dann an die Gemeinde verkaufen. Der B-Plan ist die Voraussetzung, um eine Bebauung möglich zu machen. Zwei bis drei Jahre Vorlaufzeit würden benötigt, um zur Umsetzung zu kommen. Gerade deswegen sei es so wichtig, zu handeln. „Und deswegen haben Kämmerer Werner Zimmermann und ich uns auf die Socken gemacht, um ein weiteres Baugelände zu aktivieren“, meinte Kopp. Zudem gebe es eine Erweiterungsmöglichkeit im nördlichen Bereich. „Als geordnete städtebauliche Entwicklung“, so der Bürgermeister.

Angebote sicherstellen

Die Notwendigkeit sei gegeben, weil jene geschaffenen Plätze im Baugebiet „Bruckäcker V“ fast vergeben sind. 29 Grundstücke entstanden, 22 sind bereits verkauft. „Nicht umsonst haben wir jetzt über 2000 Einwohner. Wir müssen schauen, wie wir Angebote sicherstellen können“, sagte Franko Kopp. Kaufverträge sollen nun auf den Weg gebracht werden.

„Auch beim Gebiet ,Bruckäcker VI’ sind wir weitergekommen“, freute sich der Nellinger Bürgermeister. 300 Menschen wohnen mit dem fünften Bereich nun in diesem Bauquartier. Der rechtskräftige Bebauungsplan „Bruckäcker“ aus dem Jahr 1996 wurde in mehreren Bauabschnitten bedarfsorientiert baulich umgesetzt. Der vierte Abschnitt wurde bis 2011 fertiggestellt, von 2014 bis 2016 folgte der fünfte Bereich, aus welchem die Bauplätze nun fast alle veräußert sind. Entsprechend des Flächennutzungsplanes stehe nun der letzte Abschnitt und so der Abschluss an. Auch dahingehend sei zu beachten, dass das Verfahren rund um den B-Plan sowie die Erschließung gut zweieinhalb Jahre in Anspruch nehmen werden. Vorgesehen ist, dass im Gebiet „Bruchäcker VI“ insgesamt 19 Bauplätze entstehen. „Wir schlagen vor, das Verfahren nun in Gang zu bringen“, sagte Kopp.

Bebauungspläne aufstellen

Mit beiden Aufstellungen der B-Pläne könnten für die Kommune insgesamt 31 Bauplätze entstehen. „Für die nächsten Jahre könnte dann der Bedarf gedeckt sein“, so der Nellinger Bürgermeister und zeigte sich froh über diesen Ausblick, der durchaus nicht selbstverständlich ist.

Zustimmung gab es auch vom Nellinger politischen Gremium. Die Mitglieder des Gemeinderates befürworteten einstimmig die Aufstellung der beiden Bebauungspläne – für das Gebiet „Bruckäcker VI“ und den Bereich „Geislinger Linde – Bauabschnitt II“. Diese Beschlussfassung sei nun der Anfang. Für die städtebauliche Planung ist das Ingenieurbüro Wassermüller aus Ulm mit im Boot.