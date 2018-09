Nach Überschlag mit Auto: 20-Jährige verletzt

Leichte Verletzungen hat eine junge Frau am Sonntag bei Nellingen erlitten. Sie überschlug sich mit ihrem Auto. Gegen 13.15 Uhr fuhr die 20-Jährige von Aufhausen in Richtung Nellingen. In einer leichten Linkskurve kam die Fahrerin laut Mitteilung der Polizei aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Opel stieß gegen einen Mast. In der Folge überschlug sich das Auto und kam in einem Graben neben der Fahrbahn zum Stehen. Die junge Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Der Opel wurde total beschädigt. Der Schaden an dem Auto wird laut Polizei auf 5000 Euro geschätzt.

Vollbremsung, Schleudern, richtiges Reagieren: Schon im Vorfeld zu üben, zahlt sich aus. Gerade junge Fahrer sind laut Polizei verhältnismäßig oft an schweren Unfällen beteiligt. Die Ursachen dafür reichen von Leichtsinn, Imponiergehabe, überhöhter Geschwindigkeit bis hin zur mangelnden Erfahrung. Gerade diese könne in brenzligen Situationen zu gefährlichen Fehlern führen.

Richtiges Verhalten in schwierigen Situationen kann man bei einem Sicherheitstraining unter fachkundiger Anleitung im „Schonraum Verkehrsübungsplatz“ realitätsnah aber gefahrlos trainieren. Ein Sicherheitstraining ist die Gelegenheit, sich und sein Fahrzeug im Grenzbereich kennen zu lernen, der Situation angemessenes Verhalten zu üben und Erfahrung zu gewinnen. Wer Gefahrensituationen rechtzeitig erkennt und sein Fahrzeug sicher beherrsche, können wesentlich dazu beitragen, Unfälle zu vermeiden. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.