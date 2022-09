Nabu lädt zu Konzert und Naturspaziergang ein

Musiker und Aktivist Heinz Ratz startet in enger Zusammenarbeit mit dem Nabu einen Aufruf, langjährige Schutzflächen für bedrohte Schmetterlings- und Insektenarten zu schaffen. Der Nabu Geislingen wird hierzu laut Pressemitteilung am Freitag, 9. September, einen Spaziergang mit Vortrag zum Thema Schmetterlings- und Insektenschutz anbieten. Treffpunkt ist um 15 Uhr beim Naturfreundehaus, Oberweckerstell 13 in Donzdorf (Dauer etwa zwei Stunden). Außerdem gibt es um 19 Uhr ein Konzert. Gitarrist Werner Dannemann wird an diesem Abend auftreten und die musikalische Seite zusammen mit Heinz Ratz und Strom & Wasser bestreiten. Der Eintritt frei, um Spenden wird gebeten. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.