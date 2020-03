Musikverein Nellingen ehrt Mitglieder

Der Musikverein Nellingen ist, wie viele andere Vereine in der Region, jüngst zu seiner diesjährigen Hauptversammlung zusammengekommen. Neben Ehrungen standen auch Wahlen in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit, Vereinsorganisation und Jugendarbeit auf der Tagesordnung der Musiker.

Die Jugendkapelle eröffnete traditionsgemäß die Hauptversammlung. Sie hieß die anwesenden Mitglieder mit den Musikstücken „Crocodile Rock“ und „Irish Dream“ musikalisch willkommen. Manfred Böttinger, Verantwortlicher für die Öffentlichkeitsarbeit im Verein, begrüßte Mitglieder, Ehrenmitglieder und besonders den neuen Bürgermeister Christoph Jung.

Böttinger informierte die Mitglieder darüber, dass sich der Musikverein von seinem bisherigen Dirigenten Normand DeChenes getrennt hat. In der Zeit, bis ein neuer Dirigent gefunden ist, übernimmt der Vizedirigent Alexander Bilgery dieses Amt. Dadurch sei es möglich, ohne Zeitdruck einen zur Kapelle passenden Nachfolger zu suchen, so Böttinger. Mit einem kurzen Rückblick auf das gelungene Albmusikertreffen, bei dem er den engagierten Einsatz der Musikerjugend in der Vorbereitung und am Festabend sehr lobte, beendete Manfred Böttinger seine Ausführungen.

Roland Kümmel gab einen Überblick zur Mitgliederstatistik und der Ereignisse im vergangenen Vereinsjahr, untermalt mit vielen Bildern. Georg Ströhle als erster Kassenverantwortlicher, informierte die Mitglieder über die finanzielle Situation des Vereins und Barbara Lehle bestätigte die ordnungsgemäße Kassenführung. Somit konnte Bürgermeister Christoph Jung die einstimmige Entlastung der Vorstandschaft vornehmen.

Der neue Dirigent, Alexander Bilgery, gab einen Überblick über die wichtigsten und interessantesten Aktivitäten der Jugendkapelle des vergangenen Jahres. Nico Nusser belohnte die fleißigsten aktiven Musiker – Daniela Nusser, Alexander Bilgery und Hans-Jörg Rasch – mit einem Gutschein. Als langjährige Mitglieder im Vorstand wurden Sonja Aigner-Arndt, Daniela Nusser, Markus Duckeck und Georg Ströhle ebenfalls Gutscheine überreicht.

Bei den Wahlen standen die Ämter der Verantwortlichen für Öffentlichkeitsarbeit zur Wahl an. Der Amtsinhaber Manfred Böttinger sowie sein Stellvertreter Nico Nusser wurden für weitere drei Jahre gewählt – ebenso die Verantwortlichen für Vereinsorganisation. Auch hier wurden die bisherigen Amtsinhaber Roland Kümmel und Daniela Nusser wiedergewählt. Als offizielle Jugendleiterin wurde Ramona Hagmeyer in den Vorstand gewählt.

Zum Schluss der Jahresversammlung bedankte sich Manfred Böttinger für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Vereinsjahr mit einem zuversichtlichen Ausblick.