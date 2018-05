Mountainbiker stürzt und verletzt sich schwer

Schwere Verletzungen hat sich ein Mountainbiker bei einem Sturz am Dienstag bei Türkheim zugezogen. Er musste mit einem Hubschrauber in die Klinik geflogen werden.

Gegen 12.15 Uhr bog der Mountainbiker von der Bundesstraße 10 bei Türkheim auf den Wanderweg in Richtung Schimmelmühle ab. Dort stürzte er. Dabei verletzte sich der 54-Jährige schwer. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik. Der Radfahrer trug einen Helm. Den Sachschaden an dem Zweirad schätzt die Polizei auf 100 Euro.

144 Radfahrer im vergangenen Jahr gestürzt

Im Jahr 2017 stürzten im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm 144 Radfahrer und verletzten sich. 88 von ihnen waren ohne Helm unterwegs. Das Risiko von Stürzen kann zwar durch eigenes vorausschauendes und umsichtiges Verhalten, insbesondere bei der Teilnahme im Straßenverkehr, deutlich reduziert werden. Die drohenden Folgen – schwere Verletzungen – können durch den richtigen Schutz verhindert oder zumindest deutlich gemindert werden. Mit der Aktion „Schütze Dein Bestes!“ wirbt die Polizei mit ihren Sicherheitspartnern dafür, beim Radfahren einen Helm zu tragen.