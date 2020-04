Motorradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Ein 17 Jahre alter Motorradfahrer hat bei einem Unfall am Mittwoch bei Böhmenkirch schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Demnach war der Jugendliche gegen 12.30 Uhr von Böhmenkirch in Richtung Geislingen unterwegs. Wegen eines Fahrfehlers geriet er mit seiner Maschine gegen die Leitplanke. Von dort wurde er in eine Böschung abgewiesen.

Motorrad musste abgeschleppt werden

Der Rettungsdienst brachte den 17-Jährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei (Telefon 07335/96260) hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt rund 4.000 Euro.

Die Ulmer Polizei hatte erst kürzlich Motorradfahrer Vernunft und einen besonnenen Start in die Saison angemahnt. „Jede Ausfahrt birgt ein gewisses Risiko für Unfälle. Kommt es zu einem Unfall, bindet dieser oft medizinisches Personal und auch Krankenhauskapazitäten, die in Corona-Zeiten dringend anderweitig benötigt werden. Bitte bleiben Sie deshalb zuhause“, so die Polizei.