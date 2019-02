Mit Militärskutsche von 1918 geht's zum Pferdemarkt nach Geislingen

Helmut Fried steckt den Schlüssel ins Schloss und dreht. Die Holztür öffnet sich. Im Gesicht des Bühlenhausener ist ein Lächeln zu sehen. Dann streckt er seinen Arm aus und bittet seine Gäste hinein: in sein Kutschenwagenmuseum.

Helmut Fried kennt jedes Exponat und noch viel wichtiger: Er weiß die entsprechenden Geschichten dazu zu erzählen. Wie viele Ausstellungsstücke er mittlerweile hat, kann er gar nicht mehr zählen. Das spielt auch keine Rolle: „Momentan ist das Museum voll.“ Ihm geht es nicht nur darum, Altes aus vergangenen Zeiten zu bewahren, sondern diese Geschichte aufleben zu lassen.

Erstes Pferd im Jahr 1976

Helmut Fried ist gebürtiger Bühlenhausener. Seine Leidenschaft für das Gespann begann mit seinem ersten Pferd im Jahr 1976. Damals baute er selbst eine Kutsche. Ein Jahr später erwarb er sein erstes Fahrzeug, einen Bernerwagen mit Baujahr 1910. So startete seine Sammelleidenschaft von Handwagen, Schubkarren, Geschirr, Wagen, Schlitten und Kutschen aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Lange suchte er nach einem geeigneten Grundstück für das private Kutschenmuseum. 1999 fand er es – am Ortsrand von Bühlenhausen. Im Jahr 2004 wurde das Museum gebaut; seit 2006 ist es in Betrieb. Ein Jahr später wurde das Café angegliedert. Innen – und zu warmen Zeiten auch außen – gibt es selbstgebackene Kuchen von Ehefrau Doris Fried.

Ein Modell. (Foto: Scholz)

„Der Kauf war ein Glücksfall“, erzählt Fried. Der heute 68-Jährige ist gelernter Bäcker, fuhr dann 45 Jahre lang Lastwagen. „In unserem Dorf war vor 30 Jahren tote Hose. Ich wollte einfach etwas machen“, erklärt er. Seine Ideen des Kutschenwagenmuseums stieß aber nicht immer auch auf Gegenliebe: „Viele haben mir das nicht zugetraut.“ Dabei sei das Konzept aufgegangen und ein Selbstläufer. China, Kanada, Russland, Australien, Österreich, Frankreich und natürlich auch aus der Region: Im Gästebuch hätten sich schon viele Besucher unterschiedlicher Nationen eingetragen.

Mehr als ein reines Museum

Das Kutschenwagenmuseum ist nicht einfach nur ein Museum: Es bietet auch ein besonderes Ambiente für Feierlichkeiten wie Hochzeiten oder Geburtstage. Das Museumsstüble sowie die Museumshalle bieten für gut 150 Gäste auf einer Gesamtfläche von 1000 Quadratmetern Platz. Fried hat einige Bilder davon in seinem Archiv, schaut immer wieder gerne hinein. „Sehen, erleben und genießen“, ist sein Motto. Besucher sollen eine Zeitreise durch die vergangenen beiden Jahrhunderte machen und für kurze Zeit die High-Tech-Welt verlassen. Deswegen gibt es im Museum nicht mehr nur Kutschen, sondern auch Schlitten, 200 Puppen, 35 Kinderwagen und Militärfahrzeuge aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg.

Im Kutschenwagenmuseum in Bühlenhausen. (Foto: Scholz)

Seine neueste „Errungenschaft“ stammt aus dem Jahr 1918: Es ist eine Militärfeldküche der Schweizer Armee, die mit Pferden gezogen wurde. Seriennummer: 12300. Derzeit steht sie mitten im Museum. Bald wird sie jedoch ausgefahren. Helmut Fried möchte mit der Feldküche beim Geislinger Pferdemarkt am Faschingsdienstag, 5. März, mit dabei sein und sie präsentieren.

Im Museum wohlfühlen können

„Bei uns sollen sich alle wohlfühlen“, zeigt der Bühlenhausener auf. Er erzähle gerne, erkläre historische Zusammenhänge und die jeweiligen Geschichten, die hinter den einzelnen Ausstellungsstücken stehen. „Dafür habe ich auch schon eine Menge Lob bekommen“, so Fried und erzählt: „Eine Seniorin, die am Anfang des Besuchs ganz resigniert war, sagte mir am Ende, dass es seit langem einer der schönsten Tage war. Das geht einem dann schon nahe.“ Doch genau so solle es sein.

„Altes soll wieder einen Wert finden“: Seine Exponate habe er bisher immer durch Bekannte und deren Kontakte gefunden. „Über das Internet habe ich noch nie etwas gekauft“, so Fried. Mittlerweile habe er sich einen Namen geschaffen. Da werde er immer mal wieder angesprochen.

Helmut Fried mit seinen beiden Pferden Whisky und Moritz in Bühlenhausen. (Foto: Scholz)

Adventskonzerte, Musikeinlagen oder Vorträge: In der Vergangenheit habe es immer wieder auch kulturelle Veranstaltungen im Kutschenwagenmuseum gegeben. Dazu zählte auch der Fuhrmannstag, den Fried zu Beginn organisierte. Doch das sei jetzt nicht mehr zu stemmen. „Ich habe keinen Nachfolger für das Kutschenwagenmuseum. Wir machen es also so, wie es gesundheitlich geht“, erzählt er. Doch eigentlich könne er gar nicht aufhören. „Die Nachfrage wird nämlich immer mehr. Gerade viele Busse mit Senioren kommen, genießen Kaffee und Kuchen, ich erkläre das Museum und dann fahren wir noch Kutsche“, zeigt der 68-Jährige auf.

Kutsche mit Kufen für den Winter

Helmut Fried spannt dann seine beiden schweren Warmblüter – die zwölfjährige Whisky und den achtjährigen Moritz – an. Im Winter gibt es eine Kutsche, die von Rädern auf Kufen heruntergelassen werden kann. Ganz gemütlich seien Gäste dann in der Natur rund um Bühlenhausen unterwegs. „Das Ganze weckt bei vielen älteren Besuchern eine Menge Erinnerungen. Das wiederum hilft, einfach mal den Alltag zu vergessen“, weiß Helmut Fried.