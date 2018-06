Mit Lamas zum Oppinger Bahnhof wandern

Ulrich Steeb lässt die Lamas frei. Die bedanken sich mit einem extra Spurt durch den Garten, dann beginnen sie zu fressen. Nach und nach trudeln Besucher beim Lama-Hof in Nellingen ein. Gemeinsam mit den Tieren brechen die Wanderer am Sonntagmittag auf Einladung des Schwäbischen Albvereins zu ihrer Tour zum Oppinger Bahnhof auf.

Doch bevor es soweit ist, gibt es noch eine Menge zu erledigen. Sieben Lamas werden für die Wanderung vorbereitet. Die Tiere werden von den Teilnehmern gekämmt und erhalten dann auch Packtaschen. Diese werden mit Getränken und Wegzehrung befüllt – auf beiden Seiten gleich schwer, damit das Lama gut laufen kann.

Tiere kämmen und streicheln

„Mein Lama staubt ganz schön“, sagt ein kleiner Junge und führt sein Tier ganz selbstverständlich zu einem schattigen Plätzchen, um mit der Bürste ans Werk zu gehen. Streicheleinheiten dürfen dabei natürlich nicht fehlen. Erst als alle Lamas und Teilnehmer soweit sind, geben die Besitzer und Mitglieder des Albvereins Nellingen, Carmen und Ulrich Steeb, noch eine kleine Einführung. „Wir laufen mit den Lamas auf der rechten Seite“, sagt Ulrich Steeb. Lama Anton wird den Wanderzug anführen. „Das erste Lama trägt immer die Verantwortung. Es schaut beispielsweise, ob irgendwo eine Katze sitzt oder Gefahr droht“, zeigt Steeb auf. Er ist es auch, der bei der Überquerung von Straßen ganz genau auf die Karawane schaut. Mensch und Tier sollen sicher sein.

Optimale Wanderbegleiter

Lamas sind die optimalen Wanderbegleitert, so Carmen Steeb. Die Tiere werden gehalftert. „Wenn man läuft, laufen sie auch mit. Man muss nur konsequent sein“, merkt sie an. Das heißt: Unterwegs sollten die Lamas nicht fressen. Bleibt ein Lama stehen und frisst, tun es ihm die anderen Tiere gleich. Vom Mensch müsse immer die richtige Ansage kommen, die Teilnehmer führen die Lamas, nicht andersherum. „Ich bin schon so oft an den Lamas vorbeigefahren. Jetzt schaue ich mal, wie das Wandern mit den Tieren ist“, sagt eine Nellingerin, die sich auf die Tour freut.

Vom Lama-Hof geht es für die Wanderer zunächst in Richtung des Biotops des Albvereins. „Wir legen einen kurzen Stopp ein, um uns umzuschauen“, sagt Carmen Steeb. Danach geht es über Wiesenwege weiter. Ziel ist der etwa drei Kilometer entfernte Oppinger Bahnhof. Dort verweilt die Gruppe.

Auch am Oppinger Bahnhof gibt es Einiges zu sehen. Das Alb-Bähnle fährt. Die Mitglieder der Ulmer Eisenbahnfreunde laden Gäste zum Verweilen ein. „Für die Wanderer ist die Fahrt mit dem Alb-Bähnle optimal als Ausgangspunkt für eine Tour“, sagt Bernd Scherer. Er ist der Vorsitzende der Eisenbahnfreunde. Die kleine Schmalspurlok 99 7203 dampft seit 1990 jeden Sommer zwischen Amstetten und Oppingen. Derzeit müssen allerdings am Dampfkessel umfangreiche Reparaturen ausgeführt werden. Der Einsatz der eigentlichen Lokomotive ist deshalb nicht möglich. Vermutlich wird die Dampflokomotive erst im Sommer zur Verfügung stehen. Bis dahin wird sie an den Fahrtagen durch eine Diesel-Lok ersetzt. Ein lautes Klingeln zeigt schon an, dass die Bahn einrollt. Ganz langsam. Dann quietschen die Bremsen und die Diesel-Lok steht. Erst steigt der Schaffner aus, dann folgen die Gäste – mit ihren Wanderrucksäcken. Bevor es los geht, stärken sie sich noch im Oppinger Bahnhof.

Dort haben sie auch die Möglichkeit, sich die Ausstellungsräume der Ulmer Eisenbahnfreunde anzuschauen. Die verschiedenen Züge werden gezeigt und über den Verein informiert. Mit einer Menge Informationen machen sich auch die Nellinger Wanderer mit den Lamas wieder auf den Rückweg. Über den Oppinger Spielplatz geht es zurück zum Lama-Hof.

Zucht seit dem Jahr 1999

Carmen und Ulrich Steeb züchten die Tiere dort seit dem Jahr 1999. Insgesamt 30 der flauschigen Tiere halten sie. Carmen Steeb hatte damals einen Bericht gelesen, in dem von einem Milchvieh-Bauer erzählt wurde, der auf Lamas umgestellt hatte. „Ich hatte mich sofort in die Tiere verliebt“, sagt Steeb.

Die Tiere würden ihr viel Freude machen. Stuten und Jungtiere sowie Wallach und Hengst würden separat gehalten. Ein Tier kann bis zu 20 Jahre alt werden. Die Nellinger Lamas werden an Tierliebhaber verkauft, als Therapietiere oder eben auch als Wanderbegleiter angeboten. „Weil es ganz friedlebende Tiere sind“, zeigt die Züchterin auf.

In Nellingen leben die Lamas in einer Offenstallhaltung. Sie können sich also aussuchen, ob sie draußen oder geschützt in den Stallungen stehen. Immer wieder sind sie zu beobachten – wie sie fressen, über die Wiese laufen oder sich im Staub wälzen. Moritz, Erik, Bruno, Hanna, Vera, Eva, Mixa und Anton: Bei Carmen und Ulrich Steeb hat jedes Tier einen Namen. Und so ertönt bei der Wanderung auch immer mal ein „Komm Anton!“

Carmen und Ulrich Steeb führen seit 1999 den Lama-Hof in Nellingen. Derzeit halten sie insgesamt 30 der flauschigen Tiere. Besucher werden immer freudig begrüßt.

Warum kann den Lamas die Winterkälte nichts anhaben und wann spucken die Tiere? Antworten darauf gibt Carmen Steeb. Die Nellingerin betreibt seit 1999 den Lama-Hof in der Gemeinde als Familienbetrieb.