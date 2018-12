Mit ihren Liedern vermitteln sie eine Botschaft

Feierlich und stimmig: So stellten sich die Mitglieder des Musikvereins Asch beim Konzert in der Kirche in Berghülen vor. Zur Einstimmung erklang das Werk „Hymnus Festalis“ von Klaus Ammann, gefolgt von der „Evening Serenade“ von Pavel Stanek. Eine „anmutige“ Komposition, meinte der Musikverein am Sonntagabend.

Thema ist die Heimat

Mit einem besonderen Thema befasste sich das Lied „Sympatria“ von Thomas Asanger. Es geht um die gemeinsame Heimat. Ein vielschichtiges Thema, so die Musiker, das vor allem um Toleranz werben möchte. Es gehe um soziale Zugehörigkeit, um einen Ort, an dem man sich wohlfühlen kann – unabhängig von Nationalität oder Glauben. Bevor beim Konzert das Lied „Herbei oh ihr Gläubigen“ angestimmt wurde, durfte auch der Klassiker „Drei Nüsse für Aschenbrödel“ nicht fehlen.

Musik zur Jahreszeit

Es sollte Musik sein, die zur Jahreszeit und in die Kirche passt. Dabei stand bis vor kurzem noch nicht fest, ob der Musikverein Asch überhaupt auftreten kann. „Unser Dirigent Albert König musste zu einer Operation. Die Aufregung war natürlich groß“, erzählte die Vorsitzende Claudia Ulmer. Doch Alexander Pfetsch aus Vöhringen sprang ein, bereitete die Musiker vor. Dass das eine gute Lösung war, zeigte das Publikum mit viel Applaus.