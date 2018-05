Merklinger Bahnhof wirkt sich auch auf Radwegekonzept aus

Eine neue Radwegekonzeption des Alb-Donau-Kreises wurde bei der Kreistagssitzung am 23. Oktober vergangenen Jahres beschlossen. Jüngst war diese Thema in der Sitzung des Gemeinderates Nellingen.

Zur praktischen Umsetzung des Zielnetzes wurden im Konzept geplante und auch gewünschte Radwegeverbindungen in vier Dringlichkeiten, also Prioritäten, bewertet. „Jene Verbindung von Oppingen nach Nellingen und dann hin zum Merklinger Bahnhof haben wir auf Priorität zwei anstelle einst drei gesetzt“, informierte der Nellinger Bürgermeister Franko Kopp die Mitglieder des politischen Gremiums. Letztlich solle das ein Lückenschluss zum geplanten Merklinger Bahnhof sein. „Es ist wichtig und deswegen sicherlich ein berechtigtes Interesse“, meinte das Gemeindeoberhaupt. Ziel sei, dann mit dem Fahrrad von der Kommune bis zum Bahnhof Merklingen zu radeln und so nicht auf das Auto angewiesen zu sein.

In der Radwegekonzeption bedeuten die Prioritäten I bis III einen straßenbaulichen Handlungsbedarf. Die Dringlichkeit des Radweges nach Scharenstetten ist unter Kategorie III eingeordnet, ebenso die Verbindung von Oppingen bis zur Abzweigung nach Radelstetten.