Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser in Alb-Gemeinden: Geld und Schmuck gestohlen

In mehreren Alb-Gemeinden sind am Mittwoch Unbekannte in Wohnhäuser eingebrochen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, wurde dabei zum Teil auch etwas gestohlen. Jetzt warnen die Behörden und geben Tipps.

Gegen 17.45 Uhr war in Uhingen die Bewohnerin eines Gebäudes in der Alemannenstraße im Obergeschoss. Die Frau hörte ein Poltern und schnelle Schritte. Sie schaute nach und sah eine aufgebrochene Terrassentür. Der Einbrecher war offenbar geflüchtet, als sie ihn bemerkt hatte. Erbeutet hat er nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei nichts.

Auch am Mittwoch war zwischen 13 und 19.45 Uhr ein Einbrecher in Böhmenkirch am Werk. Auch dort hebelte ein Unbekannter an einem Haus in der Schubartstraße eine Terrassentür auf. Er fand Geld und Schmuck, machte das zu seiner Beute und flüchtete.

Zwischen Samstag und Mittwochmittag gelangte ein Unbekannter in Lonsee in ein Gebäude in der Straße „Am Nohl“. Dort hatte der Täter zuvor ein Fenster aufgehebelt. Ob etwas gestohlen wurde, ist laut Polizei noch unklar.

In allen Fällen hat die Polizei die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu dem Einbruch in Uhingen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07161/93810 entgegen, zu der Tat in Böhmenkirch unter der Telefonnummer 07331/93270 und zu der in Lonsee unter 0731/1880.

Die Polizei gibt zum Thema Einbruchsschutz folgende Tipps: