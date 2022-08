Mann will Katzenwelpen für 650 Euro verkaufen

Einen Fall von möglicherweise unerlaubtem Tierhandel hat die Polizei in Göppingen zur Anzeige gebracht. Dort bot ein Ladeninhaber in seinem Schaufenster Kätzchen zum Verkauf an.

Wie die Polizei schreibt, sei ein entsprechender Hinweis eingegangen, sodass Beamte am Freitag gegen 16.45 Uhr in die Göppinger Friedrichstraße fuhren, um dort der Sache nachzugehen. Dort entdeckten sie, dass im Schaufenster eines Ladengeschäfts eine Katzenmutter mit fünf Welpen „ausgestellt“ war. Die Welpen wurden für 650 Euro zum Kauf angeboten.

Die Polizeibeamten sprachen mit dem 44-jährigen Ladeninhaber und forderten ihn auf, seine Erlaubnis für Tierhandel vorzuzeigen. Denn das deutsche Tierschutzgesetz schreibt vor, dass gewerbliche Tierhändler oder Züchter eine Genehmigung des zuständigen Veterinäramts brauchen. Eine solche Erlaubnis konnte der Mann jedoch nicht vorweisen. Deshalb – so schreibt es die Polizei – wurden die Tiere aus dem Schaufenster entfernt und der Ladeninhaber wird zur Anzeige gebracht.