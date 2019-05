Mann schießt Passanten mit Softairwaffe an den Kopf

Ein 21 Jahre alte Mann hat am Freitagabend gegen 22.20 Uhr mit einem Geschoss aus einer Softairwaffe einen 51-Jährigen am Kopf getroffen. Nach Angaben der Polizei wurde dieser dabei leicht verletzt: Er erlitt eine Prellung am Kopf.

Wie die Polizei mitteilte, schoss der 21-Jähriger aus seiner Wohnung heraus auf verschiedene Gegenstände in der Umgebung. Dabei geriet der 51 Jahre alte Passant in die Schusslinie.

Ärztliche Behandlung nicht notwendig

Der 51-Jährige wurde nur leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war nicht notwendig. Hätte das Geschoss allerdings ein Auge getroffen, wären die Folgen laut Polizei weitaus schwerwiegender gewesen.

Beamte des Polizeireviers Eislingen ermittelten die Wohnung des Schützen. Der 21-jährige Mieter öffnete bereitwillig die Türe. In der Wohnung entdeckten die Polizisten ein Gewehr und eine Pistole. Es handelte sich um Softairwaffen, deren Erwerb und Besitz frei ist.

Allerdings darf man nach Angaben der Polizei damit nicht in der Öffentlichkeit schießen. Die Waffen wurden deshalb beschlagnahmt. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz.