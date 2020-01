Mann klaut trotz Hausverbot mehrere Parfums

Ein Mann ist am Donnerstag beim Diebstahl in einem Geschäft in Geislingen erwischt worden. Wie sich später herausstellte, hatte der mutmaßliche Dieb nach Polizeiangaben bereits ein Hausverbot für den Laden.

Demnach entlarvte eine Angestellte den Dieb gegen 13.30 Uhr in dem Geschäft in der Geislinger Innenstadt. Sie hatte beobachtet, wie der Mann mehrere Parfums einsteckte. Jetzt sieht der 37-Jährige mehreren Anzeigen entgegen.