Mal wieder Bedenken wegen Neubaugebiet

Nach über drei Jahren Planungszeit wird der Bebauungsplan im Gebiet „Herdsteig-West“ endlich rechtskräftig. Nur die Fortschreibung im Flächennutzungsplan muss nun noch erfolgen, das Fortschreibungsverfahren wird derzeit durchgeführt. Dann kann der bestehende Stuckateurbetrieb erweitern und ein Wohnhaus erstellen. Ein Bauantrag liegt der Gemeinde bereits vor, konnte aber bisher nicht genehmigt werden.

Im Jahr 2013 wurde für die 0,4 Hektar große Fläche zwischen der Merklinger Straße und der Gemeindestraße Herdsteig ein Bebauungsplan aufgestellt, um dem Eigentümer der Grundstücke eine Erweiterung seines bestehenden Gewerbebetriebes und eine Wohnbebauung zu ermöglichen. Das Gebiet wurde daher als Mischgebiet ausgewiesen, das bestehende Betriebsgelände wurde in diesem Zug gleich mit in die Planung einbezogen. In der Zwischenzeit hat der Eigentümer den Antrag für ein Wohnhaus eingereicht. Da das Gelände aber zum Teil außerhalb des Geltungsbereichs von 2013 liegt, kann keine Genehmigung erteilt werden. Nun wird das Gebiet auf 0,53 Hektar erweitert.

Ungenutzte Landwirtschaft bereitet Probleme

„Für eine Aussiedlung des Gewerbes haben wir keine Flächen im Gewerbegebiet mehr, zudem ist dem Gewerbetreibenden eine Umsiedlung und Verlagerung seines Betriebes nicht zumutbar“, führte Bürgermeister Franko Kopp aus. Wie bereits in einigen anderen Standorten im Ortsgebiet sieht auch in diesem Bereich das Landratsamt mit dem Fachdienst Landwirtschaft Probleme. Probleme, die wohl drei landwirtschaftliche Hofstellen in der Nachbarschaft darstellen. Wobei ein Landwirt die Tierhaltung bereits 2015 dauerhaft aufgegeben hat und in einem zweiten Fall ein genehmigter Stall zwischenzeitlich zur Garage umgenutzt worden und damit das Recht auf Tierhaltung erloschen ist. Im dritten Fall liegt ein Aussiedlerhof mit gut 200 Tieren fast 380 Meter entfernt von der geplanten Bebauung und eine Geruchsbelästigung ist nicht zu erwarten. Das Landratsamt sah den Bestandsschutz der Landwirte als gefährdet an.

Verkehrstechnisch soll das Gelände über die Gemeindestraße Herdsteig erschlossen werden. Die Zufahrt von der Merklinger Straße aus sieht das Regierungspräsidium Tübingen aufgrund der dichten bestehenden Bebauung als ungünstig an. Erforderliche Sichtfenster können nicht eingehalten werden. Im Herdsteig hingegen kann ein drei Meter breiter Sichtstreifen freigehalten werden.