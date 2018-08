Landstraße zwischen Nellingen und Merklingen ab sofort gesperrt

Der schadhafte Fahrbahnbelag der Landesstraße 1230 zwischen der Anschlussstelle Merklingen und dem Ortseingang Nellingen wird ausgebessert. Ab Montag, 13. August, ist deswegen die Landesstraße im Baustellenbereich voraussichtlich bis zum 24. August voll gesperrt. Der Streckenabschnitt von 2,8 Kilometern zwischen Merklingen und Nellingen wird dann erneuert.

Die Baustelle beginnt laut Mitteilung direkt nach dem Auf- beziehungsweise dem Abfahrts-Ast der Autobahn 8 in Fahrtrichtung Stuttgart und endet im Bereich des Ortseingangs Nellingen.

Belagsarbeiten sind geplant

Geplant ist, dass durch die Belagsarbeiten dann die Spurrinnen, Verdrückungen und auch die massiven Rissbildungen ausgebessert und so beseitigt werden. So soll der Verkehrssicherheit nachgekommen werden, die gewährleistet werde muss. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme betragen 240 000 Euro. Diese Summe wird komplett seitens des Landes Baden-Württemberg getragen.

Eine Umleitung soll eingerichtet werden. Der Verkehr von Merklingen kommend in Fahrtrichtung Nellingen wird an der Ampelkreuzung der L1230 über die Nord-Ost-Umfahrung Merklingen in Richtung Scharenstetten umgeleitet. Das heißt: Die Fahrzeuge folgen dann der Landesstraße 1234, ebenso jene, die über den Auf- sowie Abfahrts-Ast der Autobahn 8 Fahrtrichtung Ulm kommen. Über Scharenstetten wird der Verkehr dann in Richtung Nellingen auf der Landesstraße 1233 weitergeleitet. Der Verkehr, der aus Richtung Nellingen kommt, wird in umgekehrter Richtung auf derselben Route in Richtung Merklingen geführt.

Innerörtliche Landesstraße ebenfalls sanierungsbedürftig

Kommen soll auch die Sanierung der innerörtlichen Landesstraße 1230 in Nellingen. Der Belag dort ist ebenfalls stark sanierungsbedürftig und im Gemeinderat schon häufig diskutiert worden. Zeitgleich wird die Wasserleitung in Angriff genommen.