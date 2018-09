Das Regierungspräsidium Tübingen lässt auf einer Länge von 3,9 Kilometer den schadhaften Fahrbahnbelag auf der Landesstraße 1230 zwischen Berghülen und Machtolsheim erneuern. Während dieser Maßnahme wird die L 1230 zwischen dem Auf-/Abfahrtsast bei Berghülen und dem Einmündungsbereich L 230/L 1230 bei Machtolsheim ab Montag, 10. September, 8.30 Uhr bis voraussichtlich Donnerstag, 27. September, voll gesperrt.

Durch die Belagsarbeiten werden laut Mitteilung des Regierungspräsidiums die Spurrinnen, Verdrückungen und die massiven Rissbildungen in der Fahrbahn beseitigt. Diese Maßnahme diene der Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Substanzerhaltung der Straßeninfrastruktur.

Die Kosten für die Fahrbahndeckenerneuerung belaufen sich auf 570 000 Euro und werden vom Land Baden-Württemberg getragen. Das Regierungspräsidium Tübingen bittet in seiner Mitteilung um Verständnis für die im Zusammenhang mit der Maßnahme entstehenden Behinderungen.

Umleitungen eingerichtet

Der von Blaubeuren kommende Verkehr in Fahrtrichtung Machtolsheim wird an der Kreuzung L 1230/B 28 „Blaubeurer Steige“ über die Bundesstraße 28 vorbei an Suppingen und weiter über die B 28 bis zur Kreuzung B 28/L 230 bei Laichingen geführt. Von dort wird der Verkehr auf der L 230 an Laichingen vorbei auf die L 1230 bei Machtolsheim zurückgeführt.

Der von Machtolsheim kommende Verkehr in Fahrtrichtung Blaubeuren verbleibt bei Machtolsheim auf der L 230 und wird an Laichingen vorbei bis zur Kreuzung L 230/L 1236 und weiter über die L 1236 nach Suppingen umgeleitet. Bei Suppingen wird der Verkehr auf die B 28 nach Blaubeuren geführt.