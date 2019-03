Landesstraße für halbes Jahr gesperrt – das müssen Autofahrer jetzt beachten

Schilder weisen darauf hin und schwere Gerätschaften signalisieren: In Nellingen wird eine Großbaustelle eingerichtet. Die Sanierung der Merklinger Straße, also der Landesstraße 1230, durch Nellingen hat am Montag begonnen. Die geplant Bauzeit beträgt zunächst sechs Monate. Dann wird ein weiterer, der zweite Abschnitt erfolgen. Der Straßenverkehr – örtlich sowie überörtlich – wird umgeleitet.

Maßnahme schon länger Thema

Die innerörtliche Landesstraße beschäftigt die Kommune schon länger. Jetzt sollen die Merklinger sowie Aicher Straße ausgebaut werden. Eigentlich sollte der Ausbau, bei welchem die Gemeinde die Wasserleitung austauscht, schon im vergangenen Jahr über die Bühne gehen. In Kooperation mit dem Land Baden-Württemberg erfolgt zudem die Straßensanierung. Der Belag gleicht einer Buckelpiste. Das wiederum ist auch mit erheblichem Lärm aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens für die Anlieger verbunden. Diese sowie die Gemeindeverwaltung kämpften für die Sanierung.

Die Arbeiten rund um den Straßenbau, die Wasserversorgung und den Breitbandausbau für gut 1,6 Millionen Euro wurden seitens der Mitglieder des Nellinger Gemeinderates im Januar dieses Jahres an die Firma Zeba aus Wain vergeben – darin sind insgesamt 190.000 Euro enthalten, die das Land trägt, sowie 40.000 Euro für mögliche Hausanschlüsse, die dann die Anlieger übernehmen.

Zwei Abschnitte gibt es insgesamt

Die Maßnahme ist in zwei Abschnitte aufgeteilt: erst von der Merklinger Straße bis zur Einmündung Aicher Straße, dann von dieser in Richtung Rathaus mit einem kleinen Knick in die Türkheimer Straße.

Notversorgung, Rohre, Bordstein, Abfräsen und Neugestaltung des Belags: Auf die Anlieger komme einiges zu. Die Gemeinde bittet für die zu erwartenden Beeinträchtigungen bei der Zufahrt zu den Grundstücken um Verständnis; ebenso die Verkehrsteilnehmer, die nun die Umleitungen in Kauf nehmen müssen.

Umleitungen sind ausgeschildert

Der zweite Bauabschnitt soll dann im kommenden Jahr erfolgen. Dort liegt das gleiche Prozedere an.

Klar war von Anfang an, so verdeutlichte es der Nellinger Bürgermeister Franko Kopp (CDU) in den Sitzungen des Gemeinderates immer wieder, dass die Arbeiten – gerade auch in der Merklinger Straße – unter Vollsperrung ausgeführt werden müssen.

Die Umleitungen sind ausgeschildert. Der überörtliche Straßenverkehr wird von Merklingen über Scharenstetten – und zurück – geführt. Für den innerörtlichen Autoverkehr sind laut Kopp Zufahrten möglich. Dahingehend sei die Gemeinde im Gespräch mit der Unteren Straßenverkehrsbehörde gewesen, um für den öffentlichen Personennahverkehr, also Busse, Lösungen zu finden.