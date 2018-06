Lücke in der Nahversorgung soll geschlossen werden

Katrin Wörz aus Nellingen ist sozusagen Neueinsteigerin im Bereich der Nahversorgung. Sie hat jüngst ihren Hofladen eröffnet. „Mit dieser Eröffnung bei der Familie Wörz konnte eine weitere Lücke in der Nahversorgung geschlossen werden“, meint Herbert Bühler. Der Vorsitzende der Wirtschaftsvereinigung Nellingen überreichte deswegen auch jüngst mit Lore Bühler ein kleines Einstandsgeschenk an Katrin Wörz. Zudem wünschten sie der Nellingern viel Erfolg und natürlich gute Geschäfte für ihren Hofladen. „Mit dieser Eröffnung wurde die Verbindung der heimischen Wirtschaft zur Landwirtschaft geschlossen“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Katrin Wörz präsentierte sich und ihre Produkte erstmals auch beim Tag des offenen Betriebes. Außerdem gibt sie ihr Wissen weiter – beispielsweise beim Besuch der Landfrauen.