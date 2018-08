Der schadhafte Fahrbahnbelag der Landesstraße 1230 zwischen der Anschlussstelle Merklingen und dem Ortseingang Nellingen wird ausgebessert. Die Baustelle beginnt direkt nach dem Auf- beziehungsweise dem Abfahrts-Ast der Autobahn 8 in Fahrtrichtung Stuttgart und endet im Bereich des Ortseingangs Nellingen. Eine Vollsperrung ist nötig, die voraussichtlich bis zum 24. August andauert. Eine Umleitung ist eingerichtet. Da die wesentlich länger ist, versucht so manch ein Fahrer trotzdem sein Glück. Zwei Unfälle mit hohem Schaden wurden bereits von der Polizei gemeldet (wir berichteten).

Belag wird aufgenommen

Derzeit wird der Belag der Fahrbahn aufgenommen. Trotzdem versuchen immer wieder Fahrer, einen Weg in Richtung Nellingen zu finden. „Was man hier beobachten kann, ist unglaublich“, sagt ein Lastwagen-Fahrer, der täglich unterwegs ist, weil vor der Sperrung ein Lotsenpunkt für die Arbeiten an der Autobahn 8 sowie dem Ausbau der Bahnstrecke liegt. Viele, so der Fahrer, würden die Schilder einfach missachten. Er hätte auch schon sehen können, wie Autofahrer den ebenfalls gesperrten Radweg nutzten. Solch ein Verhalten sei unverständlich und darüber hinaus gefährlich.

Insgesamt wird ein Streckenabschnitt von 2,8 Kilometern erneuert. Geplant ist, dass durch die Belagsarbeiten dann die Spurrinnen, Verdrückungen und auch die massiven Rissbildungen ausgebessert und so beseitigt werden. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme von 240 000 Euro werden komplett seitens des Landes Baden-Württemberg getragen.

Umleitung eingerichtet

Die Umleitung: Der Verkehr von Merklingen kommend in Fahrtrichtung Nellingen wird an der Ampelkreuzung der L1230 über die Nord-Ost-Umfahrung Merklingen in Richtung Scharenstetten umgeleitet. Das heißt: Die Fahrzeuge folgen dann der Landesstraße 1234, ebenso jene, die über den Auf- sowie Abfahrts-Ast der Autobahn 8 Fahrtrichtung Ulm kommen. Über Scharenstetten wird der Verkehr dann in Richtung Nellingen auf der Landesstraße 1233 weitergeleitet. Der Verkehr, der aus Richtung Nellingen kommt, wird in umgekehrter Richtung auf derselben Route in Richtung Merklingen geführt.

Gleich drei Unfälle innerhalb einer Woche, zum Teil mit Verletzten, musste die Polizei in Merklingen aufnehmen. Der Grund: Ein LKW hatte vergangenen Montag den Schaltkasten der Ampelanlage an der Kreuzung zur Autobahnauffahrt umgefahren und danach Fahrerflucht begangen. Die Straßenmeisterei will nun schleunigst die Unfallgefahr verringern. Bis die Ampel wieder funktioniert, wird es aber noch ein paar Tage dauern.