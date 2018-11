Kritik an geplantem Gewerbegebiet: Das fordern die Projektgegner

Widerstand gegen das interkommunale Gewerbegebiet zwischen Nellingen und Merklingen formiert sich. Eine Gruppe aus Bürgern beider Kommunen bildete sich und wird aktiv – durch Flyer, die am Donnerstag in den Briefkästen lagen, und durch ein anberaumtes Unterstützer-Treffen.

Der kleine Flyer ist gefaltet. „Mach mit und werde aktiv“ ist darauf zu lesen. Die Aktion selbst wird unter dem Hashtag „AktionLandSchafft“ aufgeführt. In verschiedenen Unterteilungen informiert der Flyer über die Planungen für den Bau des interkommunalen Gewerbegebiets, die Situation in den Orten und was sich die Gruppe wünscht. Ansprechpartner werden nicht genannt.

Die Beweggründe

Ein Nellinger Vertreter der Gruppe, der zum jetzigen Zeitpunkt nicht namentlich genannt werden möchte, gibt der „Schwäbischen Zeitung“ Auskunft über die Beweggründe. „Die gemeinsame Aktion von Nellingern und Merklingern ist entstanden, weil nicht alle mit dem Gewerbegebiet einverstanden sind. Vor allem geht es um die Größe“, sagt der Ansprechpartner.

Wir wollen, dass das so bleibt! steht auf dem Flyer

Der Verband Region Schwäbische Alb mit seinen insgesamt zwölf Mitgliedsgemeinden plant nach derzeitigem Stand ein 50 Hektar großes Gewerbegebiet. Favorisiert wird ein Standort zwischen Merklingen und Nellingen. „Der Kreis um die nun ausgeteilten Flyer ist nicht dagegen, dass Gewerbe in unseren Kommunen weiterentwickelt wird“, macht der Nellinger klar. Die Gruppe, so ist es auch auf dem Flyer notiert, glaubt daran, dass Merklingen und Nellingen auf einem richtigen Weg sind und „auch in Zukunft sein Wachstum selbst bestimmen kann und sollte.“ Darauf folgen die Vorzüge der jeweiligen Kommune als lebenswerte Orte.

Ja zur Entwicklung

Dann ist zu lesen: „Wir wollen, dass das so bleibt!“. Das sei der Gruppe wichtig. Sie befürchtet, dass das Gewerbegebiet noch erweitert und sich die Lebensqualität der Nellinger und Merklinger „vehement verschlechtert“. Da geht es um die Verkehrsbelastung, um die landwirtschaftlichen Flächen und den damit verbundenen Flächenfraß, um die Natur und auch mögliche Auswirkungen auf ortsansässige Gewerbetreibende. Nicht nur Landwirte, sondern auch Gewerbetreibende hätten sich der Gruppe angeschlossen.

70 Hektar (statt 50) groß (schraffierte Fläche) könnte der neue Gewerbepark zwischen Merklingen und Nellingen werden; zumindest sieht dies der Planungsausschuss des Regionalverbandes so. (Foto: Regionalverband)

„Das Risiko ist da: Es kann funktionieren und Arbeitsplätze schaffen, aber in der heutigen Zeit der Digitalisierung kann auch eine maschinelle Einlagerung kommen – ohne menschliches Zutun“, sagt der Vertreter der Gruppe im Gespräch mit dieser Zeitung. Große Firmen könnten den ansässigen Familienunternehmen den Rang ablaufen.

Positionen ausloten

„Mit dem Flyer wollen wir jetzt ausloten, wie viele Befürworter es denn eigentlich für das interkommunale Gewerbegebiet gibt“, sagt der Nellinger. Bisher seien Beschlüsse immer im Rathaus und in den Gemeinderäten gefasst worden. „Natürlich sind die Gemeinderatsmitglieder unserer Vertreter, aber das Ziel sollte eine breitere Diskussion auf allen Ebenen sein“, so der Ansprechpartner.

Wir werden die Sorgen der Menschen ernst nehmen. Klaus Kaufmann, Verbandsvorsitzender Region Schwäbische Alb

Klaus Kaufmann, der Vorsitzende des Verbands Region Schwäbische Alb, weiß um die Sorgen und Ängste. Dass sich eine solche Gruppe formierte, ist ihm bekannt gewesen, sagt er auf Nachfrage dieser Zeitung. „Wenn man ein so großes Projekt angeht, gibt es immer Gegenwind. Damit hatten wir gerechnet“, so Kaufmann und fügt an: „Wir werden die Sorgen der Menschen ernst nehmen.“ Beispielsweise soll zu einer Informationsveranstaltung eingeladen werden. Da könnten Fragen gestellt und Antworten gegeben werden.

