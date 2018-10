Klänge der renovierten Berghüler Orgel kommen an

In der evangelischen Laurentiuskirche Berghülen ist am Sonntag feierlich die renovierte Orgel aus dem 18. Jahrhundert mit einem Orgelkonzert eingeweiht worden. Gerhard Klumpp, der an der mehrmonatigen Renovierung beteiligte Orgelsachverständige, spielte Werke von Buxtehude, Bach, Mendelssohn Bartholdy, Micheelsen und Kuchar.

Orgelbaumeister Gilbert Scharfe aus Bünzwangen erläuterte die Restaurierungsmaßnahmen an dem Instrument und stellte fest, dass die Orgel im Jahr 1781 gebaut wurde. Bereits 1816 wurde die erste Restauration vorgenommen, gefolgt vom Austausch der Metallpfeifen in 1842, dem Umbau der Windversorgung in 1938 und 1980 dem großen Umbau des vorderen Orgelteils. Das Ergebnis der Renovierung kann sich sehen und hören lassen. In anschaulicher Weise erklärte Gilbert Scharfe die unterschiedlichen Klangfarben, welche von Gerhard Klumpp auf der Orgel vorgeführt wurden. Mit dem Zitat aus dem Buch Jesus Sirach „Wo es Musik zu hören gibt, halte keine langen Reden“ übergab er an den Organisten und die zahlreichen Besucher konnten den neuen Klänge lauschen. Im Anschluss an das schöne Konzert ließen die Besucher bei einem gemeinsamen Umtrunk den Abend ausklingen.