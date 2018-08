Kirchturmcafé lockt Gäste in die Berghüler Ortsmitte

Der Turm des Berghüler Gotteshauses braucht eine neue Fassade. Die Berghüler setzten sich zusammen und kamen im vergangenen Jahr auf die Idee, immer sonntags in den Sommerferien ein sogenanntes Kirchturmcafé anzubieten, um Spenden zu sammeln. Am Sonntag, 26. August, wird es wieder soweit ein. Zwischen 14 und 17 Uhr soll es in der Ortsmitte hoch her gehen. Treffpunkt ist vor dem Backhaus.

Tische, Bänke und Sonnenschirme

Dort werden Tische und Bänke sowie Sonnenschirme aufgestellt, um dem Event noch ein besonderes Flair geben zu können. Der Platz wird dann zu einem großen Treffpunkt. An die 20 Kuchen stehen zur Verfügung. Vom Obstkuchen bis zur Schwarzwälder sei alles dabei. Jeder backe, was er gerne möge, und trage so ehrenamtlich dazu bei, dass das Kirchturmcafé gestemmt werden könne. Das eingenommene Geld wird gespendet – für die Sanierung des hiesigen Kirchturms von st. Laurentius. Alle packen für das Projekt im Ort mit an.

Insgesamt werden für die neue Turmfassade 125 000 Euro benötigt. 61 000 Euro werden gebraucht, um einen Grundstock zu haben und dann auch den Architekten beauftragen zu können. Den Restbetrag zur Gesamtsumme würde dann die Kirchengemeinde übernehmen. Bisher sind laut Pfarrer Johannes Koch insgesamt etwa 48 000 Euro gesammelt worden.