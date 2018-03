Kirchenmusiker spielen zu Merklinger Noten von 1851

„Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des Wassers umsonst“ lautet die Losung für dieses Jahr. Von diesem Motto hat sich Johannes Ruhland, Dirigent der Kirchenmusik Merklingen, bei der Auswahl der Musikstücke für die Geistliche Abendmusik am Palmsonntag leiten lassen. Die rund 60 Musikerinnen und Musiker trugen ein abwechslungsreiches Programm vor – mit Werken quer durch die Epochen. Zeitgenössische Stücke von Lars Gaupp, Friedrich Veil, Urs Bicheler und Joachim Eißler, der das Jahresmotto in „Quelle des Lebens“ vertont hat, gesellten sich zu „Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser“ von Felix Mendelsohn Bartholdy oder Friedrich Smetanas „Moldau“. Musikalische Abwechslung schufen die drei Chorstücke von Friedrich Silcher und Anton Bruckner des Gemischten Chors, die Lesungen von Karin Ritz und Karin Bäumler vom Kirchengemeinderat und das Gebet sowie die drei modernen Werke, die der Song Circle vortrug, beide Chöre unter der Leitung von Hellmut Stolz. Das begeisterte Publikum erklatschte sich von der Kirchenmusik noch eine Zugabe: alte Merklinger Noten, aufgeschrieben im Jahr 1851. Am Karfreitag, 30. März, ist das Konzert in der Merklinger Kirche um 20 Uhr nochmals zu hören.