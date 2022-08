Kindermusical im Café Kirchturm

Der Gesangverein Harmonie übernimmt am Sonntag, 14. August, bei der evangelischen Kirche in Berghülen die Bewirtung beim Café Kirchturm. Ein besonderer Programmpunkt ist die Aufführung des Projekt-Kinderchors, der die Geschichte„Drei Kater“ einstudiert und ebenfalls am Sonntag präsentiert. Das kündigen die verantwortlichen in einem Schreiben an.

In der Geschichte geht es um drei Kater, die Spannendes in Venedig erleben. Kindern aus der Gemeinde haben das Musical im Ferienprogramm des Gesangsvereins Harmonie einstudiert. Gezeigt wird es am Sonntag, 14. August, um 14.30 Uhr im Kirchgarten.