Kinderbetreuung wird teurer

Im nächsten wie im übernächsten Kindergartenjahr kann die Gemeinde Nellingen allen Jungen und Mädchen einen Kindergartenplatz anbieten. Diese Mitteilung der Gemeindeverwaltung nahmen Nellingens Räte erfreut zur Kenntnis, als sie sich mit der Bedarfsplanung für die Kindergartenjahre 2018/19 und 2019/20 befassten. Doch die weniger erfreuliche Botschaft: Die Kindergartengebühren werden zum 1. September erhöht.

Der Grund lag auf der Hand: Die Gesamtkosten der Kinderbetreuung in Nellingen stiegen in den vergangenen Jahren um 32 Prozent und dabei die Personalkosten um 44 Prozent. „Wir kommen um eine Erhöhung nicht herum“, erklärte Bürgermeister Franko Kopp. Die Räte teilten diese Ansicht.

Detaillierte Kostenberechnung für den Kindergarten

Kämmerer Werner Zimmermann hat eine sehr detaillierte Kostenberechnung für den Nellinger Kindergarten und auch für alle Gruppen präsentiert und erläutert. Er hatte die Gebührensätze entsprechend der Landesempfehlung für das nächste Jahr errechnet. Seinen Ausführungen zufolge klettern die Gesamtkosten von 538 628 Euro (2016) auf 711 416 Euro (2019) um 32 Prozent und dabei allein die Personalkosten von 395 000 Euro (2016) auf 572 000 Euro (2019) um 44 Prozent. Er sprach von einer „extremen Steigerung“ bei den Personalkosten, die zum Teil zumindest den Eltern weitergegeben werden müssen. Bei der Gebührenanpassung gehe die Gemeinde einen vertretbaren Weg, so Zimmermann.

Unterschiedlich je nach Betreuungsform und der Zahl der Kinder in einer Familie steigen die Gebühren: Bei einem Kind in der Familie in der Regelgruppe mit 30 Stunden erhöhen sie sich von 104 auf 120 Euro, in der Regelgruppe mit 35 Stunden von 124 auf 143 Euro. Sind es zwei Kinder in der Familie, so steigen die Sätze von 78 auf 90 Euro beziehungsweise von 95 auf 110 Euro. Und bei drei Kindern in der Familie gehen sie von 55 auf 64 Euro beziehungsweise von 65 auf 76 Euro nach oben. Bei vier Kindern in der Familie gibt es eine Steigerung von 19 auf 22 Euro beziehungsweise von 23 auf 26 Euro. Bei der Kleinkindbetreuung beim Fünf-Tage-Modell mit 20 Stunden pro Woche erhöhen sich die Gebühren beispielsweise von 175 auf 220 Euro (ein Kind in der Familie), von 135 auf 170 Euro (zwei Kinder in der Familie), von 90 auf 115 Euro (drei Kinder in der Familie) und von 35 auf 45 Euro (vier Kinder in der Familie).

Noch deutlich unter den Richtwerten

Bei den neuen Gebührensätzen liege die Gemeinde Nellingen noch deutlich unter den Richtwerten und den Sätzen manch andere Gemeinde, betonte Kämmerer Werner Zimmermann. Ein Teil der gestiegenen Kosten müsse weitergereicht werden, da führe kein Weg vorbei. So sah es auch Bürgermeister Franko Kopp mit dem Hinweis, dass von den 711 000 Euro Gesamtkosten am Nellinger Kindergarten die Gemeinde rund 400 000 Euro trage, was mehr als 50 Prozent sei. Gute Betreuung und gute Leistung habe seinen Preis und das „Haus der kleinen Bären“, wie der Nellinger Kindergarten heißt, soll weiterhin attraktiv bleiben, sagten Kopp und Zimmermann.

Eine Anpassung der Kindergartengebühren in Schritten alle Jahre wieder sei besser als eine gewaltige auf einen Schlag, erklärte Werner Staudenmaier und bedauerte, dass kein Elternvertreter des Kindergartens der Sitzung und Aussprache beiwohne. Die Gebühren würden im mittleren Bereich liegen und seien vertretbar, sagte Helmut Wörz. Gebührenerhöhungen nehme ein Gemeinderat nie gerne vor, doch von Zeit zu Zeit seien sie unumgänglich, so Rolf Stäb. Zu sehen sei, dass die Gemeinde den Löwenanteil trage.

Planungssicherheit erreichen

Ein weiterer Schwerpunkt zum Thema Kindergarten bildete im Nellinger Gemeinderat die Fortschreibung der Bedarfsplanung für die nächsten Kindergartenjahre, um Planungssicherheit zu erreichen. Da konnte die Gemeindeverwaltung Positives vermelden, denn für die nächsten Jahre reiche der Platz für die Nellinger Kinder in den unterschiedlichen Betreuungsformen aus. Im Kindergarten Nellingen sind derzeit fünf Gruppen eingerichtet mit insgesamt 91 Jungen und Mädchen.

Da gibt es die „Füchse“ (Regelgruppe mit erweiterter Öffnungszeit Ü3 mit möglichen 28 Kindern), die „Eichhörnchen“ (Regelgruppe Ü3 mit 28 Kindern), die „Marienkäfer“ (Regelgruppe mit Altersmischung ab zwei Jahren mit derzeit 20 und möglichen 25 Plätzen), die „Frösche“ (Kleinkindergruppe mit Fünf-, Drei- oder Zwei-Tagesmodell für Ein- bis Dreijährige mit zehn Plätzen) und die „Bienen“ (Kleinkindergruppe mit Fünf-, Drei- oder Zwei-Tagesmodell mit fünf Kindern).

Keine erweiterte Öffnungszeiten

Einem von der Kindergartenleitung geäußerter Wunsch, für alle Regelgruppen erweiterte Öffnungszeiten anzubieten, wollte der Gemeinderat nicht nachkommen. Nellingens Räte stimmten einhellig dafür, die Betreuungsformen in ihrer jetzigen Form zu belassen, die ausreichend seien. Der Grund für die Ablehnung waren steigende Personalkosten, die eine Ausdehnung der Betreuungszeit von Montag bis Freitag von 7.30 bis 14 Uhr mit sich bringen würden. Für eine Betriebserlaubnis müsste dann eine 0,45-Stelle geschaffen werden, was Zusatzkosten von rund 22 600 Euro bedeuten.