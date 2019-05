Selbst die großen Fernsehsender haben sich mit dem blühenden Großereignis am alten Neckarhafen beschäftigt. Dass die diesjährige Bundesgartenschau in Heilbronn stattfindet, dürfte sich herumgesprochen haben. Nur besonders interessierten Blumenfreunden wird hingegen Folgendes bekannt sein: Heilbronn gehört deutschlandweit bisher zu den wenigen Kommunen, die planungsrechtlich gegen Steinwüsten in Gärten vorgehen.

Gemeint ist mit solch trostlos wirkenden Flächen ein recht junges Phänomen in der Gartengestaltung: grober Straßenschotter ...