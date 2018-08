Jugendliche gestehen Einbrüche in mehrere Jugendhütten

Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 18 Jahren haben gestanden, Einbrüche in mehrere Jugendhütten begangen zu haben. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Demnach waren die beiden Jugendlichen Anfang August in Reichenbach auf frischer Tat überrascht worden. Sie hatten die Türe eines als Jugendtreff genutzten Containers aufgebrochen. Die Polizei in Geislingen leitete umfangreiche Ermittlungen gegen die jungen Männer ein. Bislang konnten ihnen sechs Einbrüche in Jugendhütten im Raum Amstetten/Geislingen/Nellingen/Aufhausen/Deggingen nachgewiesen werden.

Die Ermittler prüfen nun, ob der 16- und der 18-Jährige für weitere Straftaten in Frage kommen. Bei den Einbrüchen waren sie mit einem Auto unterwegs. Sie hatten es in erster Linie auf Geld und Spirituosen abgesehen. Sie machten Beute im Wert von etwa 1500 Euro. Der von ihnen angerichtete Sachschaden beträgt ebenfalls einige hundert Euro.