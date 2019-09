Jetzt offiziell: Das sind die Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Nellingen

Die Metall- und Elektroindustrie im Landkreis Biberach wird noch in diesem Herbst ganz konkret die Auswirkungen der schwächelnden Konjunktur und der weltweiten wirtschaftlichen Risiken zu spüren bekommen. Davon geht sowohl der Arbeitgeberverband Südwestmetall in Ulm als auch die IG Metall in Ulm aus. Trotzdem üben sie sich in Optimismus. Die SZ hat mit beiden Seiten gesprochen.

134 Mitgliedsfirmen hat die Südwestmetall-Bezirksgruppe Ulm.