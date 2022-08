Ist es der verschwundene Winzer?

Die Reihe zum Krimi-Dinner-Rollenspiel im MieV, veranstaltet von der Musikerinitiative geislingen, geht weiter. Und zwar am Samstag, 27. August. Ab 19 Uhr heißt es dann „Schlussakkord – Mord im MieV: Blutroter Wein“. Die Weinverkostung mit köstlichen Speisen ist in vollem Gange, als im gut gefüllten Weinkeller eine Leiche gefunden wird. Handelt es sich um den bereits seit mehreren Jahren verschwundenen Winzer? Damals tappten die Ermittler im Dunklen. Doch mit dem Fund der Leiche ergeben sich neue Hinweise, mit denen die Zuschaer und Zuschauerinnen den Fall vielleicht endgültig lösen können. Der Eintritt beträgt 3 Euro für die Spielteilnahme zuzüglich 20 Euro für das Menü, die Weinbegleitung ist optional. Anmeldung bis 18.Auguat an stadtbuecherei@geislingen.de.

Am Freitag, 2. September, gibt es um 21 Uhr Rock-Turbo-Folk aus Italien mit „Nuju“, am Sonntag, 4. September, ist der Biergarten ab 14 Uhr geöffnet.