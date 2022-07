Infoveranstaltung über „naturgerechte Gestaltung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen“ in Berghülen

Der BUND Regionalverband Donau-Iller und das PV-Netzwerk Donau-Iller laden am Donnerstag, 7. Juli, um 17 Uhr zu einer Infoveranstaltung im Solarpark Bergühlen im Ortsteil Bühlenhausen ein. Thema ist die „naturgerechte Gestaltung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen“. Als Referenten werden, neben dem Anlagenbetreiber Beteiligte der örtlichen BUND-Gruppe Berghülen, der Gemeinde und Experten des „Dialogforums Energiewende und Naturschutz“ aus BUND und NABU Details zur Anlage erläutern. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, wegen der begrenzten Teilnahmezahl bitten die Veranstalter um eine verbindliche Anmeldung an diesem Wochenende per E-Mail an bund.ulm@bund.net

Der von der EnBW betriebene Solarpark Berghülen mit einer Fläche von 3,2 Hektar wurde mit 9900 Modulen im Teilort Bühlenhausen auf einer ehemaligen Mülldeponie errichtet. Mit der installierten Leistung von 2670 Kilowattstunden können rund 850 Haushalte im Jahr umweltfreundlich versorgt werden. Anteile des Solarparks hat unter anderem die Bürgerenergiegenossenschaft Berghülen. Da die örtliche BUND-Gruppe, die stark in den Planungsprozess involviert gewesen sei, konnten Lebensraumflächen für Insekten, Vögel und Eidechsen verwirklicht werden.

Die Infoveranstaltung richtet sich einerseits an Tätige in der Projektentwicklung sowie an Landwirte und Kommen, die ihre Flächen zur Verfügung stellen. Andererseits sind Menschen im Naturschutz angesprochen, die in die Planungsprozesse eingebunden werden.