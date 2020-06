Liqui Moly mit Geschäftsführer Ernst Prost möchte über den Tellerrand schauen und handeln – gerade auch zu Zeiten der Corona-Krise. Für Rettungsdienste und Feuerwehren stellte der Öl- und Additivspezialist Materialien aus seinem Sortiment im Wert von – laut eigenen Aussagen – drei Millionen Euro zur Verfügung. Davon profitiert auch die Raumschaft Blautal mit den Freiwilligen Feuerwehren Berghülen, Blaubeuren, Blaustein und Schelklingen.

Damit wollen wir den Einsatzkräften den Rücken freihalten. Ernst Prost

„Damit wollen wir den Einsatzkräften den Rücken freihalten“, sagte Ernst Prost zur Ausrichtung der Aktion. Da Liqui Moly keine Desinfektionsmittel oder andere benötigte Schutzmaterialien herstellt, wurden Öle, Additive und Autopflegemittel bereitgestellt. „Schließlich müssen die Fahrzeuge zuverlässig funktionieren“, sagt der Initiator der Aktion dazu.

Unterstützung für die Raumschaft

Für die Raumschaft Blautal bedeute das eine Unterstützung in schwierigen Zeiten. Immerhin müssen rund 50 Fahrzeuge aller Art ständig in Bereitschaft gehalten werden, um den Schutz der Alb-Bevölkerung zu gewährleisten. Dazu bedarf es unter anderem vielfältiger Schmier- und Hilfsstoffe, die im Regelfall aus den finanziellen Mitteln der Wehren beschafft werden müssen.

Die Gerätewarte konnten sich raussuchen, was sie an Material benötigen. Das wurde dann an Liqui Moly weitergegeben und 1:1 umgesetzt. Vom Schwamm bis zum Hydraulik-Öl: Es verlief ganz unkompliziert. Andreas Steinbach

Da setze die Spenden-Aktion an: Liqui Moly stellt die Materialien zur Verfügung und sorgt damit auch dafür, dass die Technik einsatzfähig bleibt. „Die Gerätewarte konnten sich raussuchen, was sie an Material benötigen. Das wurde dann an Liqui Moly weitergegeben und 1:1 umgesetzt. Vom Schwamm bis zum Hydraulik-Öl: Es verlief ganz unkompliziert“, sagt Andreas Steinbach, der Kommandant der Feuerwehr Blaustein.

Den positiven Effekt dabei zeigt Thomas Mayer, der Berghüler Feuerwehrkommandant, auf: Die durch die Spende gesparten finanziellen Mittel in Höhe von mehreren tausend Euro werden von den Feuerwehren in Schutzausrüstung – also beispielsweise Masken, Desinfektionsmittel und Schutzanzüge – investiert.

Gut 620 Mitglieder zähle die Raumschaft Blautal. „Somit dient die Spende nicht nur dem Schutz der Feuerwehren, sondern auch insgesamt dem Schutz der Bevölkerung, wenn wir zum Einsatz ausrücken“, zeigt Steinbach auf. Seitens der Feuerwehren der Raumschaft Blautal gebe es deswegen ein großes Dankeschön an Liqui Moly.