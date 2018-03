Im Zusammenschluss geht es in die Zukunft

Matthäus Schmid ist neues Ehrenmitglied der Forstbetriebsgemeinschaft Ulmer Alb. Freitagnachmittag wurde der ehemalige Vorsitzende für seine 15-jährige Tätigkeit im Rahmen der Mitgliederversammlung in der Nellinger Festhalle geehrt. Großes Lob und Dankeschön gab es vom Nachfolger und derzeitigem Vorsitzenden Ernst Häge. Besiegelt wurden die Worte mit einem kräftigen Händedruck und einer Urkunde. „Nach 15 Jahren als Vorsitzender bin ich nun froh, in die zweite Reihe zu treten“, meinte Schmid im Gespräch mit dieser Zeitung.

Derzeit zählt die Forstbetriebsgemeinschaft Ulmer Alb (FBG) 1029 Mitglieder. Im Vergleich zum Vorjahr kamen 46 Mitglieder hinzu, 28 traten aus. Die Statistik verdeutliche Jörg Hezler als zweiter Vorstand im Rahmen des Berichtes des erkrankten Geschäftsführers Moritz Köhler. 3,67 Hektar Fläche habe ein Mitglied im Durchschnitt. So entstehe die Gesamtzahl von 3776 Hektar aller Mitglieder. 120 dieser schauten Freitagnachmittag auf das vergangene Jahr zurück und wagten auch einen Ausblick auf 2018.

Sorge um politische Entscheidung

„2017 war ein Jahr wie viele andere auch“, sagte der Vorsitzende Ernst Häge. Die Witterung sowie politischen Entscheidungen seien allerdings zu Herausforderung geworden. Häge spielte dabei auf das Kartellverfahren hinsichtlich der Forstverwaltung an. Sicher ist für ihn: „In der Forstverwaltung wird nichts mehr so bleiben, wie es war. Bewährte Wege müssen wir verlassen.“ Die Problematik hatte zuvor auch Stefan Tluczykont vom Landratsamt Alb-Donau-Kreis verdeutlicht. Der Rechtsstreit zwischen Land und Bund geht am 10. April erstmals vor den Bundesgerichtshof. Bis dahin sei auch Zeit gewonnen, um Rechtsgrundlagen zu schaffen. Geplant ist die Ausgliederung des Staatswalds. Die Neugliederung solle ab dem 1. Juli 2019 greifen. Kommunen müssten sich zusammenschließen und Aufgaben wahrnehmen. Dazu war jüngst auch eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen worden, die sich mit der Gründung einer freiwilligen kommunalen Anstalt öffentlichen Rechts als Organisation der Kommunal- und Privatwaldbewirtschaftung beschäftigt.

Die andere Problematik betreffe das Wetter. Obwohl die Region im vergangenen Jahr von großen Katastrophen verschont geblieben sei, gebe es dennoch Schwierigkeiten, die auf die Witterung zurückzuführen sind. Neben dem Eschensterben wurde vor allem der Borkenkäfer-Befall angesprochen. Auch dazu hatte Hezler Zahlen. 3000 bis 3500 Festmeter Käferholz seien im Jahr 2017 verkauft worden, drei Mal mehr als im Vorjahr. Häge verband damit die Ziele der FBG. Diese wolle nicht nur Schulungen anbieten und Holz vermarkten, sondern „auch erster Ansprechpartner für die Mitglieder sein“. Daran werde gearbeitet – beispielsweise mit Hilfe eines neuen Werbeflyers und Logos oder auch online durch das Erstellen eines Newsletters.

Wichtig war dem Vorsitzenden noch etwas Weiteres: Der Stellenwert der Waldwirtschaft werde geringer; ebenso die Anerkennung für jene, die den Wald pflegen. Dabei sei der Wald doch auch als eine Art „Weltnaturerbe“ – wie die Höhlen im Lone- und Blautal – anzusehen. Damit eine solche Pflege auch gut und gewährleistet sei, arbeite die Forstbetriebsgemeinschaft derzeit an so genannten Waldpflegeverträgen, die bisher in Baden-Württemberg einzigartig sind. Die Umsetzung liege momentan dem Regierungspräsidium Tübingen zur Prüfung vor. Auch das sei ein weiterer Aspekt der Selbstverwaltung.

Solidargemeinschaft ist wichtig

Diesen rückte auch der Nellinger Bürgermeister Franko Kopp in den Vordergrund. Die Gemeinde habe eine Fläche von 3578 Hektar. 22 Prozent davon seien Wald-, 70 Prozent landwirtschaftliche Fläche. Nellingen besitze einen Gemeindewald von 200 Hektar. 1700 Festmeter Holz wurden eingeschlagen und so ein Gewinn von bis zu 20 000 Euro erzielt. „Der Wald ist für uns auch ein Sparkässle“, sagte Kopp. Dennoch sei die Natur als Lebensraum und Naherholung nicht zu verachten. Um das Prinzip der Selbstverwaltung und der Solidargemeinschaft zu unterstützen, stellte der Nellinger Bürgermeister in der Versammlung den Antrag auf Mitgliedschaft der Kommune in der Forstbetriebsgemeinschaft.

Im Sitzungsverlauf gab es zudem drei Vorträge. Professor Dr. Ulrich Kohnle referierte über die Waldentwicklung, Thomas Herrmann vom Fachdienst Forst und Naturschutz sprach zum Holzmarkt und Jerg Hilt griff nochmals Aktuelles aus der Forstpolitik auf.

Mehr Informationen zur Forstbetriebsgemeinschaft Ulmer Alb gibt es im Internet unter www.fbg-ulmer-alb.de